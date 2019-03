Nog goedkoper dan beste bod bij provinciale groepsaankoop? Het kan! Kurt Deman

15 maart 2019

08u30

Bron: mijnenergie.be 0 Consument Tienduizenden consumenten schreven zich de afgelopen maanden in op de groepsaankopen voor gas en elektriciteit van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Limburg. Ondertussen is ook al bekend welke energieleveranciers het beste bod uitbrachten. We namen de resultaten onder de loep.

Vorig jaar nog besliste provincie Antwerpen om haar groepsaankoop te schrappen, toen duidelijk werd dat die niet altijd de garantie op de laagste prijs bood. De vraag was dan ook of de drie andere Vlaamse provincies wél in die opzet gingen slagen. Zowel in Limburg als Oost-Vlaanderen kwam Mega als winnaar uit de bus, in West-Vlaanderen trok de nieuwe speler Vlaamse Energieleverancier aan het langste eind. Vervolgens deden we zelf een online test begin maart, samenvallend met de periode waarin consumenten die zich voor de groepsaankoop registreerden moesten beslissen of ze op het aanbod van de provincie intekenden.

Opvallend resultaat

Onze vergelijking neemt telkens een gezin met een gemiddeld verbruik als referentie. Dat betekent voor aardgas op jaarbasis 15.000 kWh, voor elektriciteit 3.500 kWh bij een enkelvoudig tarief. In het geval van een tweevoudig tarief gaat het om 1.600 kWh overdag en 1.900 kWh tijdens de daluren. Enkel groene energie komt in aanmerking, naar analogie met de groepsaankoop, en we kiezen ook enkel producten met een vaste energieprijs.

De simulatie gaat voor de vergelijking met het aanbod van Mega, de winnaar van de groepsaankoop van Oost-Vlaanderen en Limburg, uit van een Gents gezin (postcode 9000). Bij een tweevoudig uurtarief betaalt ons fictief gezin via de groepsaankoop van Mega 875,00 euro elektriciteit per jaar. Maar: Lampiris reikt begin maart met 819,92 euro scherpere voorwaarden aan. Bij een enkelvoudig tarief afficheert de groepsaankoop van Mega 967,70 euro. Opnieuw is het Lampiris die in onze vergelijkende test beter scoort, met 908,71 euro.

Kijken we naar aardgas, dan is de prijs van de groepsaankoop wel gunstiger: dan betaalt het gezin 683,05 euro, waar de eerste opvolger een tarief van 716,08 euro afficheert. Wie elektriciteit en gas combineert, komt zowel bij een enkelvoudig als een tweevoudig uurtarief tussen 22 en 26 euro voordeliger uit door zelf online de prijzen te vergelijken. Een identiek verhaal zien we in West-Vlaanderen als we de simulatie uitvoeren voor een Brugs gezin (postcode 8000).

Lees ook: Digitale meter: dit zijn de gevolgen voor eigenaars van zonnepanelen

Hoe is dit mogelijk?

Verschillende factoren kunnen dit verklaren. Om te beginnen bekomen online vergelijkingswebsites vaak gunstige kortingen bij de leveranciers. U moet ook beseffen dat niet elke leverancier mee in de groepsaankopen stapt. Bovendien moeten de leveranciers ook bij groepsaankopen elk dossier individueel behandelen, onder meer op het vlak van administratie en facturatie. Is zo’n groepsaankoop dan nutteloos? Op zich niet: de Provincie Oost-Vlaanderen beweert terecht dat haar groepsaankoop de consument een besparing kan opleveren ten opzichte van het aanbod van zijn huidige leverancier. Het punt is dat u dat eigenlijk net zo goed zelf kan bekomen, simpelweg door zelf te gaan vergelijken. En dat u in sommige gevallen op nóg scherpere condities zal uitkomen. Zelf vergelijken geeft u in zekere zin ook meer vrijheid, want u kan alle voorwaarden naast elkaar leggen, waar u bij een groepsaankoop enkel de keuze krijgt om het aanbod wel/niet te volgen.

Factor tijd speelt mee

Een groepsaankoop gaat meestal gepaard met een inschrijvingstermijn van drie maanden. Na de veiling ontvangt u binnen 30 dagen uw persoonlijke voorstel. Eenmaal dat voorstel goedgekeurd is, duurt het opnieuw een maand vooraleer uw contract actief is. In totaal heeft dit een doorlooptijd van minstens 5 maanden. Als u zelf een overstap naar een nieuwe leverancier regelt, duurt dat maar een maand. Wie zelf vergelijkt, profiteert dus veel sneller van de meest gunstige voorwaarden. Wie het vergelijkingswerk liever uit handen geeft, vindt dan weer zijn gading bij een groepsaankoop.

