Nog 1 keer per maand gratis cash: voor elke extra geldafhaling laat bpost klanten betalen

HR

08 februari 2019

09u56

Bron: RTBF 0 Consument Sommige banken rekenen hun klanten kosten aan als ze geld afhalen aan een automaat van een concurrent. Bpost bank gaat nu een stap verder en laat klanten ook betalen om geld af te halen aan de eigen automaten. Volgens RTBF is dat een primeur in ons land. “Dit is de wereld op zijn kop”, reageert Test Aankoop.

De nieuwe tarieven voor klanten van Bpost gaan in voege op 18 maart. Houders van een b.compact zichtrekening kunnen voortaan nog één keer per maand kosteloos geld afhalen. Voor iedere bijkomende geldafhaling betalen ze 50 cent. “Er zijn al banken die hun klanten kosten aanrekenen als ze cash afhalen aan de automaat van een concurrent, maar niet aan automaten van het eigen netwerk”, meldt RTBF. Een primeur dus.

“Dit is de wereld op zijn kop”, zegt Julie Frère, woordvoerster van Test Aankoop, aan RTBF. Volgens haar kadert de maatregel in de digitale omschakeling en de weg naar een cashloze maatschappij.

Toch vindt Frère de maatregel onaanvaarbaar. “We leven op dit moment nog niet in een samenleving zonder cash. Veel mensen betalen liever in cash, en lang niet alle winkels aanvaarden betaalkaarten. Een groot deel van de bevolking heeft er nood aan om over cash geld te beschikken.”

Test Aankoop pleit ervoor dat banken hun klanten minstens vijf keer per maand gratis geld laten afhalen. Op hun eigen netwerk, maar ook op dat van hun concurrenten.