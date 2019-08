Nike lanceert abonnement voor kinderschoenen HR

13 augustus 2019

11u03

Bron: Nike, CNBC 0 Consument Sportmerk Nike lanceert een abonnement voor kinderschoenen. De ‘Nike Adventure Club’ is bedoeld voor kinderen tussen 2 en 10 jaar. “We willen het makkelijker maken voor ouders om te winkelen”, meldt een woordvoerder. Afhankelijk van hoeveel geld je maandelijks betaalt, krijg je tot 12 paar sneakers per jaar.

Er zijn drie formules. Voor twaalf sneakers per jaar betaal je 50 dollar per maand. Wie tevreden is met zes sneakers per jaar, moet 30 dollar per maand neertellen. Voor vier paar sneakers per jaar betaal je maandelijks 20 dollar aan Nike. Je kan het abonnement op elk gewenst moment upgraden, downgraden of onderbreken. Er is keuze uit honderd verschillende sneakers, waaronder ook die van het merk Converse.

“Klanten kunnen kiezen of ze het paar wensen te houden of eventueel terugsturen”, klinkt het nog. “Teruggestuurde exemplaren worden gerecycleerd of gedoneerd.”

Grote plannen

Of de formule in Europa al beschikbaar is, is niet duidelijk. Maar Nike heeft wereldwijd alleszins grote plannen met abonnementen. Dit is de eerste formule, maar het sportmerk gaf eerder al aan dat bijvoorbeeld voor hardlopers die veel trainen, een abonnement ook interessant zou zijn.