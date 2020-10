Nieuwe vaatwas nodig? Deze modellen bieden de beste prijs-kwaliteitsverhouding volgens consumentenorganisaties

Vaatwassers mogen vrijwel identiek lijken, ze komen met heel wat verschillende opties en in erg uiteenlopende prijscategorieën. Britse consumentenorganisatie Which? en de Nederlandse Consumentenbond onderwierpen bijna honderd modellen aan een uitgebreide test

Los van budget geven zowel consumenten als consumentenorganisaties aan dat Miele hoog boven de andere merken uittorent. Niets dan lof over de prestaties en het gebruiksgemak. Alleen wekt de prijs-kwaliteitsverhouding minder tevredenheid. Toestellen van Miele zijn over het algemeen namelijk duur. Als we de balans tussen prijs en kwaliteit onder de loep nemen, komen Bosch en Siemens naar boven als toppers. Neff scoort ook goed, al kiezen consumenten dit merk eerder pas na advies van de winkelier of keukenbouwer. Beko en Kenwood halen minder goede punten.

DE BESTE INBOUWMODELLEN

1. Bosch SMV68PX01N: “Perfect schoon en droog”

766 euro via www.coolblue.be

“Niet alleen maakt deze vaatwasser je vaat schoon, het droogresultaat is zelfs perfect. Handig is dat zowaar alle onderdelen ingeklapt of verwijderd kunnen worden. Met het ecoprogramma verbruikt het toestel weinig energie en water, al duurt de wasbeurt lang. Bij een gewoon hoofdprogramma gebruikt dit model veel water.”

Wassen : 5 sterren

Drogen : 5 sterren

Energie- en waterverbruik : 4 sterren

Gebruiksgemak : 4 sterren

Geluid : 3 sterren

2. Siemens SN636X031IE: “Beste koop”

549 euro via www.keukeninbouwcenter.be

“De prijs van deze inbouwvaatwasser is lager dan gemiddeld, en ook het energie- en waterverbruik zijn gunstig. Met dit toestel krijg je je vaat schoon en droog zoals het moet. Fijn is ook dat hij makkelijk in gebruik is en de filter eenvoudig te reinigen is. Jammer dat het ecoprogramma bijna 3,5 uur duurt.”

Wassen : 4 sterren

Drogen : 4,5 sterren

Energie- en waterverbruik : 4 sterren

Gebruiksgemak : 3,5 sterren

Geluid : 3 sterren

DE BESTE VRIJSTAANDE MODELLEN

1. Miele G 7100 SC: “Niet zomaar de duurste”

999 euro via www.miele.be

“Deze vaatwasser doet alles bijna perfect: de vaat is schoon en streeploos droog, makkelijk in gebruik en stil. Wie niet naar zijn budget hoeft te kijken, koopt hiermee de beste all-round vaatwasser op de markt. Dankzij de efficiëntie van dit toestel bespaar je ook op water en energie. Helaas duurt het ecoprogramma bijna vier uur.”

Wassen : 4 sterren

Drogen : 4 sterren

Energie- en waterverbruik : 4 sterren

Gebruiksgemak : 4 sterren

Geluid : 5 sterren

2. Bosch SMS88UI36E: “Prima resultaat, stil toestel”

803 euro via www.artencraft.be

“Weinig op aan te merken: de vaat is schoon en droog, én de machine is heel gebruiksvriendelijk, energiezuinig en stil. Daarnaast zijn er heel wat programmamogelijkheden en zelfs een automatisch programma dat afstemt op de hoeveelheid vaat en vuil. Minpuntjes zijn dat de opening om glansspoelmiddel toe te voegen vrij klein is en dat het ecoprogramma ook hier bijna vier uur tijd vergt.”

Wassen : 4 sterren

Drogen : 5 sterren

Energie- en waterverbruik : 4 sterren

Gebruiksgemak : 4 sterren

Geluid : 4 sterren

