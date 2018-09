Nieuwe uitstoottest zorgt voor helft meer inschrijvingen van nieuwe personenwagens in augustus TT

03 september 2018

18u41

Bron: Belga 0 Consument WLTP, de sinds 1 september in voege getreden nieuwe homologatiemethode om brandstofverbruik en emissies van een auto te bepalen, heeft ervoor gezorgd dat in augustus ruim de helft meer nieuwe personenwagens ingeschreven zijn in België. Dat blijkt uit cijfers van automobielfederatie Febiac.

De inschrijvingen van nieuwe personenwagens stegen met 53,27 procent in vergelijking met augustus 2017, tot 54.437. Vanaf 1 september van dit jaar moeten alle nieuwe auto's die in Europa verkocht worden, beantwoorden aan de nieuwe WLTP-norm. Enkel een beperkt aantal voertuigen dat nog volgens de vorige NEDC-procedure gehomologeerd werd, kan nog als nieuw ingeschreven worden.

De abnormaal hoge inschrijvingscijfers van augustus zijn volgens Febiac dan ook het gevolg van promoties op de laatste NEDC-modellen en het wegwerken van NEDC-wagens die dan nog als tweedehands ingeschreven kunnen worden na 1 september. Febiac verwacht ook dat de komende maanden een daling van de registraties zichtbaar zal zijn om het evenwicht te herstellen.

Ook het algemeen klassement van de merken is volgens de federatie deze maand dooreengeschud, in functie van de omvang van hun respectievelijke NEDC-voorraden. Zo was het populairste merk in augustus Renault, gevolgd door respectievelijk Volkswagen, Mercedes, Nissan en Audi.