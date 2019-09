Nieuwe spelers energiemarkt toch niet de goedkoopste Kurt Deman

17 september 2019

11u00

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Namen als Eneco, Engie Electrabel en Luminus klinken u als energieconsument waarschijnlijk bekend in de oren. Daarnaast komen er af en toe kleinere leveranciers bij. Wij gingen na of die kleine spelers ook voordelen bieden ten opzichte van hun grotere concurrenten en of ze bepaalde risico’s met zich meebrengen.

Andere profilering

Bolt is het laatste nieuwe groentje op de energiemarkt. De ambitie van deze start-up is om mensen die kiezen voor lokale groene stroom rechtstreeks te koppelen aan de producent ervan. U koopt uw stroom bijvoorbeeld aan bij een boerderij in de buurt, die voedseloverschotten uit de supermarkten, mest van koeien en resten van akkerbouw vergist tot gas. Een verwerkingscentrale zet dat gas om in energie en warmte. Bolt brengt dus sowieso een apart verhaal, dat verschilt van de andere energieaanbieders. Een andere vrij jonge onderneming, de Vlaamse Energieleverancier, profileert zich als ‘een aanbieder van 100% wind- en zonne-energie, lokaal geproduceerd en tegen groothandelstarieven’. Die profilering moet de consument eveneens overtuigen.

Tip: Bekijk hier de kleine en grote energieleveranciers.

Wat met de prijs?

Voor veel consumenten blijft de kostprijs de belangrijkste factor in de keuze van hun energieleverancier. Bolt en de Vlaamse Energieleverancier bevinden zich op dat vlak in respectievelijk de buik en de kop van het peloton. Ze zijn dus niet de allergoedkoopste op de markt. Natuurlijk is het aan u om te beslissen waar u het meest belang aan hecht.

Lees ook: Waarom nu een goed moment is om van energieleverancier te veranderen

Erkenning

Voordat een energieleverancier effectief energie mag leveren, moet hij een leveringsvergunning krijgen van de VREG. Aan die toekenning gaat een grondig onderzoek vooraf om na te gaan of de leverancier operationeel, technisch en financieel in staat is om energie te leveren. Uw leverancier, of het nu gaat om een grote speler, dan wel een nieuwe uitdager, is dus sowieso erkend.

Wat bij een stopzetting?

Verschillende energieleveranciers gaven er het afgelopen jaar de brui aan. Wanneer dat het geval is of dreigt te zijn, sluit u best zo snel mogelijk een contract af bij een nieuwe leverancier. Doet u dat niet binnen de vooropgestelde termijn, dan neemt de netbeheerder tijdelijk uw energielevering over of krijgt u een andere energieleverancier toegewezen. Het goede nieuws is dat u niet zonder stroom of gas valt. De kans is wel zeer groot dat u dan meer betaalt dan wanneer u zelf de voordeligste aanbieding op de markt zoekt. Weet ook dat u als klant absoluut niet verplicht bent om mee te stappen in het overname-aanbod van uw voormalige leverancier.

Vergelijk de goedkoopste energietarieven op mijnenergie.be en bespaar tot honderden euro’s.

Lees ook:

Deze energieleveranciers bieden momenteel de goedkoopste tarieven

Weet u wat u betaalt? Slechts 1 op 5 Belgen kent elektriciteitsverbruik

Vanaf welke besparing wil u van energieleverancier veranderen?

Bron: mijnenergie.be.