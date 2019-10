Nieuwe regels voor betalingsverkeer: dit moet u weten Kurt Deman

22 oktober 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen De nieuwe Europese Payment Services Directive 2 betaalrichtlijn (PSD2) is sinds een maand van kracht. Als klanten daar toestemming voor geven, moeten banken hun betaalgegevens nu openstellen voor derden, zoals technologie- en internetbedrijven, retailers of andere banken. Gooien we onze bankgeheimen hiermee te grabbel of biedt de nieuwe richtlijn net meer mogelijkheden?

Open banking

De tweede Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten (PSD2) heeft als doel om u als consument beter te beschermen én om ook de veiligheid van digitale betalingen te waarborgen, in het kader van een open banksysteem (ook bekend als open banking).

In de loop der jaren zijn de technologie en ons gedrag als consument dan ook sterk geëvolueerd. Steeds meer verleners van vernieuwende financiële diensten – de zogenaamde fintechs - maken hun intrede op de betaalmarkt. Om hun diensten te kaderen, reguleert PSD2 twee nieuwe betaaldiensten: de betaalinitiatiedienst en de rekeninginformatiedienst.

Tip: Bekijk hier de spaarrekeningen met de hoogste rente.

Saldocheck en totaaloverzicht

De betaalinitiatiedienst laat derde partijen toe om een saldocheck bij u uit te voeren. Ze gaan bijvoorbeeld na of uw rekening wel voldoende centen bevat om een product te bestellen, en initiëren (vandaar de naam) meteen de onlinebetalingen namens u als rekeninghouder, als u dat natuurlijk wenst.

Rekeninginformatiedienstverleners kunnen dan weer op uw verzoek informatie van de rekeningen van verschillende banken samenvoegen. Zo krijgt u in één keer een totaalbeeld van uw rekeningsaldi en de evolutie van uw financiën over alle banken heen. Onder meer applicaties voor budgetbeheer tonen hiervoor een grote interesse.

Lees ook: Pensioensparen: vanaf wanneer is het te laat?

Veiligheid inbouwen

Natuurlijk is dat toegang verlenen aan derde partijen onderworpen aan zéér strenge klantauthenticatie-eisen. Of beter: dat kan enkel als u dat op voorhand uitdrukkelijk goedkeurde. En er is meer, want de betaaldienstverleners moeten zich ook - net als banken - houden aan de zogenaamde publiekrechtelijke zorgplicht - het belang van de klant mag niet geschonden worden.

Een ander kernpunt van PSD2 heeft dan weer betrekking op de zogenaamde tweetrapsauthenticatie. Die impliceert dat er bij online creditcardbetalingen een (extra) authenticatiestap moet plaatsvinden.

Waar tot voor kort het kredietkaartnummer en de CVC-code (de drie cijfers aan de ommezijde van de kredietkaart) volstonden, moeten kopers zich nu identificeren aan de hand van twee van de volgende drie methoden:

* via informatie waarover enkel u beschikt (denk dan bijvoorbeeld aan een pincode of wachtwoord);

* via iets wat u bezit (bijvoorbeeld: bekrachtiging via smartphone);

* en/of via biometrische persoonsgegevens (denk dan aan een vingerafdruk of een gezichtsscan).

De bank kan die regels wel nog specificeren. Voor kleinere betalingen geldt dan bijvoorbeeld een eenvoudigere authenticatie dan bij hogere sommen.

Lees ook:

Investeren in vastgoed kan al met enkele honderden euro’s

Nieuwe daling rente door ECB: dit zijn de gevolgen voor uw spaargeld

Deze banken bieden wel nog meer dan de minimumrente

Bron: spaargids.be