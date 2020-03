Nieuwe noodmaatregelen door ongeziene stijging tijdelijke werklozen: tot half jaar uitstel voor aflossing woonkrediet TT

20 maart 2020

07u48

Bron: Belga, VTM Nieuws, De Standaard, De Tijd 2 Consument Wie zijn woonkrediet door de coronacrisis tijdelijk niet kan aflossen, tot zes maanden uitstel kan vragen bij zijn bank. Dat schrijft De Standaard. De maatregel is een tegemoetkoming die vooral voor de tijdelijke of technische werklozen bedoeld is: zij zijn nu al met 500.000, en dat aantal kan nog stijgen tot 1 miljoen, aldus federaal minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) in VTM NIEUWS.

Wie tijdelijk werkloos wordt, krijgt een deel van het bruto loon verder uitbetaald: de federale regering verhoogde de drempel door de coronacrisis van 65 naar 70 procent. Maar dat bedrag waarop de uitkering is gebaseerd, is wel begrensd op 2.754 euro. Vooral mensen met een hoger loon die een hoge woonlening hebben lopen, kunnen daarbij in de problemen komen. Want de hypotheekaflossingen moeten normaal gezien wel gewoon doorbetaald worden.

De banken hebben nu afgesproken tijdelijk uitstel zonder kosten toe te laten. “De banken zullen voor iedereen apart kijken wat de beste oplossing is. In sommige gevallen zal dat een uitstel van betaling van het kapitaal van het hypothecair krediet zijn. De banken zijn in deze dossiers bereid tot een dergelijk uitstel en zullen hiervoor geen kosten aanrekenen”, klinkt het bij sectororganisatie Febelfin.



Het aantal tijdelijke werklozen is in iets meer dan een week tijd meer dan vervijftienvoudigd: voor de coronacrisis waren ze nog met ongeveer 30.000, nu ligt het aantal op meer dan 500.000. Op het hoogtepunt van de kredietcrisis van 2008 waren er 100.000 tijdelijke werklozen, nu dus al vijf keer meer. Volgens Muylle valt niet uit te sluiten dat het aantal zelfs zal oplopen tot een miljoen.

Soepelere regels voor tijdelijke werkloosheid

Minister van Werk Muylle besliste dat die honderdduizenden Belgen onmiddellijk een forfait van 1.450 euro per maand zullen krijgen “om hun koopkracht te vrijwaren en de mensen hun facturen te kunnen laten betalen”. Het juiste bedrag waarop een tijdelijk werkloze recht heeft, wordt dan later berekend.

Ook de aanvraagprocedure om tijdelijke werkloosheid aan te vragen bij de RVA wordt vereenvoudigd. Volgens De Tijd verwacht Muylle 1 miljard euro nodig te hebben.

Diependaele verlengt fiscale termijnen met twee maanden

Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele (N-VA) verlengt sowieso al een aantal fiscale termijnen als gevolg van het coronavirus. Verschillende termijnen, bijvoorbeeld voor de aangifte van de erfbelasting of de termijn voor de meeneembaarheid van de registratiebelastingen, worden met twee maanden verlengd.

De Vlaamse regering heeft al een pakket maatregelen genomen om de socio-economische impact van het coronavirus te temperen. In dat pakket zitten ook verschillende fiscale maatregelen. Zo werd onder meer beslist om de aanslagbiljetten van de onroerende voorheffing zes maanden later te versturen en de betaling van de jaarlijkse verkeersbelasting met vier maanden uit te stellen. Wie technisch werkloos wordt, moet gedurende een maand niet betalen voor water, gas en elektriciteit. De Vlaamse overheid neemt de factuur gedurende een maand op zich.

Nu komen daar nog een aantal fiscale ingrepen bij. "Voor de gezinnen zorgen we voor een uitstel aan bepaalde verplichtingen waaraan de burger door de lockdown niet kan voldoen", legt minister Diependaele uit. "We beschouwen de lockdown dus als overmacht. Concreet betekent dit dat we zeer gericht verschillende termijnen gaan verlengen met twee maanden. We leggen voor deze dossiers ook geen belastingverhogingen op." Als de lockdown langer zou duren, schuiven de termijnen verder mee op.

Over welke termijnen gaat het dan? Bijvoorbeeld over het indienen van de aangifte voor erfbelastingen, maar ook voor aktes die niet tijdig ter registratie voorgelegd kunnen worden. Ook de termijnen voor bepaalde gunstregimes schuiven mee op. Denk maar aan de termijn van 2 jaar waaraan men moet voldoen voor de meeneembaarheid van de registratiebelasting.