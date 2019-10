Leefmilieu Brussel Gesponsorde inhoud Nieuwe energiepremies in Brussel: 3 goede redenen om er gebruik van te maken! Advertorial van Leefmilieu Brussel

28 oktober 2019

08u00 0 Consument Zorgen voor een goed energiebeheer van de woning is van cruciaal belang voor uw portemonnee en voor het leefmilieu. Dankzij de wijzigingen in de energiepremies van Leefmilieu Brussel worden de energetische renovatiekosten nog beter ondersteund. Een kort overzicht van de terugbetalingen waarvan de Brusselaars in 2019 kunnen gebruikmaken …

- Nieuwe premie voor de periodieke EPB-controle: kwetsbare gezinnen (categorie C) kunnen voortaan gebruikmaken van een premie van 100 euro (premie C8) om de periodieke controle van hun verwarmingsketel op gas en/of gasboiler te laten uitvoeren. Dit is verplicht en moet om de twee jaar gebeuren.

- Verhoging van de bedragen voor de vervanging van een verwarmingsketel: een oude verwarmingsketel vervangen door een nieuwe installatie van energieklasse A zorgt ervoor dat u veel kan besparen. Goed nieuws: het is voortaan mogelijk tot 1200 euro terug te krijgen bij de aankoop van een nieuwe verwarmingsketel van dit type (premie C1).

- Verhoging van de bedragen voor de isolatie van buitenmuren: het terugbetalingsbedrag van de premie B2 - isolatie van de buitenmuren werd in 2019 aanzienlijk verhoogd. De Brusselaar die ervoor kiest zijn muren te isoleren (verantwoordelijk voor 25 % van het warmteverlies naar een aanpalende woning) krijgt voortaan 50 tot 75 euro per vierkante meter terugbetaald.

Gemiddeld wordt 20 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur terugbetaald dankzij de energiepremies (en dit kan oplopen tot 50 % voor de isolatie van muren). De premie kan worden aangevraagd als particulier, collectieve voorziening, mede-eigendom, huurder, ... De categorie van de aanvrager - die de terugbetaalde bedragen vastlegt - wordt bepaald door het jaarlijkse inkomen. Goed om weten: de mede-eigendommen vallen automatisch in de meest voordelige categorie!

Meer besparen en meer comfort

De gemiddelde energiefactuur van de Brusselse gezinnen bedraagt 1400 euro/jaar, waarvan 60 % voor verwarming. Elke bijkomende graad van de omgevingstemperatuur leidt tot een verhoging van 7 % van de energiefactuur. Een goed geïsoleerde woning in combinatie met een performant verwarmingssysteem zorgt voor aanzienlijke besparingen op lange termijn. Dit verhoogt ook het comfort van de woning en zorgt het hele jaar door voor een aangename omgevingstemperatuur.

Een kleinere klimaatimpact

Het is een indrukwekkend cijfer: de verwarming van gebouwen veroorzaakt 70 % van de CO2-uitstoot in het Brussels Gewest. Het is de voornaamste bron van broeikasgasemissies die zo schadelijk zijn voor het klimaat. Het is dus van essentieel belang het gebruik te optimaliseren, des te meer omdat dit ook zal bijdragen tot een hogere waarde van de woning: vandaag moet elke woning die wordt verhuurd of verkocht over een “energieprestatiecertificaat van de gebouwen” (EPB) beschikken. Dit energierapport bepaalt de score van de woning en dus de waarde ervan.

Het aanvraagformulier voor de premies werd vereenvoudigd: de aanvraag kan voortaan worden ingediend tot 12 maanden na de ontvangst van de saldofactuur van de werken. Eenmaal alle documenten zijn verstuurd, gebeurt de betaling gemiddeld binnen de 8 weken.

Meer info over de energiepremies in Brussel: leefmilieu.brussels

