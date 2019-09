Nieuwe burger van Burger King: frikandel speciaal in een broodje Redactie

03 september 2019

20u31

Bron: AD.nl 10 Consument Speciaal voor Nederland introduceert de Amerikaanse fastfoodketen Burger King een eigen variant van de Hollandse frikandel. Alleen net even anders dan we van de langwerpige frituursnack gewend zijn.

Officieel heet het nieuwe broodje FreaKINGdel Burger, inclusief hoofdletters. Het gaat volgens de fastfoodketen om een ‘flame grilled’, vierkant stuk vlees, geserveerd als een burger op een broodje.

Jaarlijks worden er in Nederland 600 miljoen frikandellen gegeten. Dat is de hamburgerketen kennelijk niet ontgaan. “We hebben enorm uitgekeken naar de introductie van onze FreaKINGdel Burger”, meldt Hans Miete, managing director van het bedrijf. “We zijn ervan overtuigd dat het een succes gaat zijn en denken dat onze variant van deze oer-Hollandse snack, net als onze Whopper, trouwe fans krijgt.” Eerder maakte concurrent McDonald's furore met de McKroket.

Niet gefrituurd

Kenmerkend voor de snack is de manier van bereiden: de frikandel wordt namelijk niet gefrituurd, maar boven open vlammen bereid, net zoals alle andere burgers van het fastfoodrestaurant ook worden gegaard. Marketingmanager Esther van der Graaf zegt zo goed mogelijk de smaak van een echte frikandel te benaderen. “Maar omdat het niet gefrituurd wordt, smaakt het wel anders.”

Wereldwijd

Burger King is het eerste buitenlandse bedrijf dat deze frikandel introduceert in Nederland. Van der Graaf denkt dat de Hollandse burger met name zal aanslaan bij onze noorderburen, maar weet wel dat er grote, internationale belangstelling is voor de frikandelburger. “We zijn onderdeel van een Amerikaans bedrijf. Zij hebben ons product gezien en moeten het beoordelen. Ze vinden het fantastisch, wat die gekke Nederlanders nu weer bedacht hebben”, zegt Van der Graaf. De hamburgerketen hoopt met deze speciale variant niet alleen in Nederland, maar ook wereldwijd door te breken.