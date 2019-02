Nieuw winkelconcept Carrefour aanvaardt geen cash meer en is 24 uur op 24 open HR

19 februari 2019

14u43

Bron: Belga 0 Consument Een nieuwe geautomatiseerde winkel die Carrefour binnenkort in het Brusselse centrum opent, zal geen cash meer aanvaarden. Dat zal gelden voor alle winkels van het nieuwe concept.

In de nabijheid van de Brusselse Grote Markt plant Carrefour binnenkort de opening van een geautomatiseerde winkel, die 24 uur op 24 open zal zijn, zeven dagen op zeven. De winkels zullen werken zonder kassa's en rekken. Het is de bedoeling dat de klanten online bestellingen plaatsen en ze dan komen afhalen. Ze kunnen ook ter plaatse bestellingen plaatsen.

“Mensen duiden op een scherm aan wat ze willen kopen”, zegt woordvoerder Baptiste van Outryve in De Tijd. “Meteen daarna stelt een machine hun boodschappenpakket samen. Alle soorten producten zijn er te koop. Verse producten, maar bijvoorbeeld ook diepvriesproducten en droge voeding.” Wie online besteld heeft, kan zijn pakket afhalen in een locker.

De winkel zal geen cash geld aanvaarden. Dat zal gelden voor alle winkels van het nieuwe concept. Het is voor alle duidelijkheid niet de bedoeling van Carrefour om cash ook in andere supermarkten te bannen. Klanten zullen hun bestelling online kunnen betalen, of eventueel ter plaatse. Maar dan digitaal.

Bekijk ook:

Twee klanten shoppen één minuut gratis in Carrefour Express Oostkamp.

Klant filmt ongenode gasten in bakkerij Franse Carrefour.

Video: politie zoekt daders van gewapende overval op Carrefour.