Nieuw sorteercentrum van bpost verwerkt tot 300.000 pakjes en 2,4 miljoen brieven per dag

Bpost huldigt zijn nieuwe postsorteercentrum New Brussels X (NBX) in, het grootste sorteercentrum van de Benelux en het op een na grootste van Europa. In NBX worden alle pakjes voor het hele land gesorteerd. Dankzij een hoogtechnologische machine kunnen er tot 300.000 pakjes per dag worden verwerkt, een verdubbeling tegenover vroeger. Het centrum is 24 uur op 24 uur operationeel, en webshops kunnen er tot 2 uur 's nachts een pakje indienen met de bedoeling het nog dezelfde dag te laten afleveren bij de klant.

De uitbreiding van de sorteercapaciteit was een logische stap, want e-commerce boomt sterk. Zo zag bpost het aantal verstuurde pakjes de voorbije vier jaar toenemen met bijna 70 procent, tot 175.000 per dag. Drie op de vier Belgen deden al een online-aankoop, voor een gemiddeld bedrag van 1.200 euro.



"Het gaat om een groot project, dat evenredig is met onze ambities", stelt bpost-topman Koen Van Gerven. "Het nieuwe sorteercentrum is één van de pijlers van onze groeistrategie". Meer pakjes betekent ook meer jobs. "Dit jaar kwamen er in de hele operationele keten van bpost al 450 nieuwe banen bij", aldus Van Gerven.

Digitalisering

Voogdijminister Alexander De Croo (Open Vld) prijst dan weer de manier waarop bpost "als toonaangevende speler in Europa" zijn eigen toekomst in handen neemt en de digitalisering ziet als een kans in plaats van een bedreiging.



Het nieuwe postsorteercentrum ligt in Neder-Over-Heembeek, in het noorden van Brussel dicht bij het Zeekanaal en bij de luchthaven. Het gebouw, dat eigendom is van Katoennatie en door bpost wordt gehuurd, is 103.000 vierkante meter groot, waarvan meer dan 80.000 vierkante meter werkoppervlakte. Er kunnen tot 300.000 pakjes en 2,4 miljoen brieven per dag worden verwerkt. Het sorteercentrum beschikt over 117 vrachtwagens en 85 laadkaaien. Er werken ongeveer 1.500 mensen.

Sorteermachine

Bpost is geen eigenaar van het gebouw, maar wel van de inrichting. Blikvanger in Brussel X is de hoogtechnologische 'parcel sorting machine' (PSM), waarmee pakjes bijna volautomatisch worden gesorteerd. De pakjes komen uit de vrachtwagen meteen op een sorteerband terecht waar ze automatisch worden opgemeten (360 graden), gewogen en gesorteerd. Gemiddeld leggen ze op de band één kilometer af, alvorens ze in één van de 400 containers terechtkomen, klaar voor verzending naar de rest van België.



En ook de brievenpost van Brussel en Vlaams-Brabant wordt automatisch gesorteerd. Bpost doet daarvoor -als enige postbedrijf ter wereld, dixit topman Van Gerven- een beroep op de 'MSM' (mixed sorting machine). Die sorteert brieven tot op het precieze adres, zodat de postbode een kant-en-klaar postpak ontvangt en zijn ronde meteen kan aanvatten. Bpost heeft al 24 van die MSM-machines in zijn vijf sorteercentra.

Kostprijs

Hoeveel de investering van bpost in NBX bedraagt, wilde het bedrijf vrijdag niet kwijt. Feit is wel dat het dit jaar 90 miljoen euro heeft geïnvesteerd, een derde meer dan normaal. En ook voor 2018 staat een gelijkaardig investeringsbedrag gepland.

