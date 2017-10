Niet alle Belgen zijn honkvast. Miek en Peter verhuizen al voor de achtste keer. Aangeboden door VIVAY by AG Insurance

Miek en partner Peter verhuizen straks voor de achtste keer 'Deze keer trekken we van een gezellig huisje op een dorpsplein naar een appartement in de stad. Wat het de volgende keer wordt? Geen idee. Maar dat we nog gaan verhuizen, dat staat vast.

Miek (49) en partner Peter verhuizen straks voor de achtste keer: ‘ En alweer zijn we volop aan het inpakken. We leven momenteel tussen de dozen. Want volgende week trekken we naar onze nieuwe stek. Peter en ik zijn nu zo’n vijftien jaar samen. We verhuisden al zeven keer. Niet omdat het moest of omdat we ertoe gedwongen werden. Wel omdat we het allebei heel graag wilden. Peter en ik zijn allebei rusteloze zielen. Van zodra we ons ergens iets teveel thuis beginnen te voelen, worden we nerveus en willen we er weg. En dan het liefst zo snel mogelijk. Net als nu dus. We woonden twee jaar lang in een gezellig huisje op het dorpsplein. Iedereen kent er iedereen. We hadden echt een leuke tijd met de buren. En toch…. Plots wordt het ons dan teveel. Alsof de mensen té dichtbij komen en we snakken naar anonimiteit. En dan begint steevast de zoektocht naar een andere stek.

Nieuwe mensen ontmoeten

Peter en ik werken gelukkig allebei thuis als zelfstandigen. Dat maakt het verhuizen een pak gemakkelijker. Bovendien hebben we geen kinderen, dus hoeven we daar geen rekening mee te houden. Wat houdt ons dan nog tegen? Zo trekken we nu naar de stad. Een leuk appartement, vlakbij de winkelstraat en leuke cafeetjes. Een totaal ander leven waar we heel erg naar uitkijken. Zo ook naar de nieuwe mensen die we er ongetwijfeld zullen ontmoeten. Want ook dat speelt zeker een rol in onze verhuisdrang. Peter en ik hebben er geen enkele moeite mee om afscheid te nemen, een periode af te sluiten en opnieuw te beginnen. Ik ben ervan overtuigd dat onze jeugd hier voor iets tussen zit. Zo komen we allebei uit een gescheiden gezin. Onze ouders hadden vaak nieuwe partners die na een tijd weer uit ons leven verdwenen. Bovendien verhuisden we net daardoor ook als kind heel vaak. Het werd ons met de paplepel ingegeven. Alsof afscheid nemen en opnieuw beginnen bij het leven hoort en volkomen normaal is. Zo ook volgende week dus. We organiseren morgen nog een afscheidsfeestje voor de buren. Om samen te klinken op twee prachtige jaren. En dan op naar ons volgende hoofdstuk in de stad. Nieuwe prikkels, andere invloeden, verfrissende ontmoetingen,… Heerlijk. Verhuizen schudt je hele leven weer even op. Net zoals je dit elke ochtend met je hoofdkussen doet. Om weer wat frisheid te voelen. Zo voelt het ook op een nieuwe stek. Elke keer opnieuw. Hoe lang we in de stad zullen blijven? Dat weten we niet. We zien wel wanneer we voor een negende keer zullen verhuizen. Maar dat dit moment er ooit komt, weten we nu al!’













