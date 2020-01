Netflix verhoogt prijzen: slecht nieuws voor wie account deelt met anderen Redactie

16 januari 2020

06u21

Slecht nieuws voor veel Netflix-abonnees: hun abonnement wordt duurder. Vooral dat van wie een account deelt met meerdere gebruikers. Zij zullen met z'n allen 2 euro per maand meer moeten dokken. Alleen de goedkoopste "basic"-formule van 7,99 euro per maand behoudt zijn prijs. De "standaard"-optie gaat met 1 euro per maand omhoog.

Het "standaard"-abonnement zal voortaan 11,99 in plaats van 10,99 euro per maand kosten. Voor die prijs kan in High Definition (HD) worden gekeken, en dat op twee schermen tegelijkertijd.

De prijs voor de "premium"-formule gaat dan weer van 13,99 euro naar 15,99 euro per maand. Daarmee kan met dezelfde account tegelijk op vier schermen gekeken worden. Sommige programma's zijn dan ook in Ultra HD beschikbaar. Wie zo’n abonnement met vier gebruikers deelt, betaalt voortaan dus 4 euro per maand, een halve euro meer dan vandaag.

Met de goedkoopste formule van 7,99 euro kan Netflix maar op één scherm afgespeeld worden in Standard Definition (SD). Die prijs is al sinds de komst van Netflix naar België in 2014 ongewijzigd.

Investeringen

De prijsverhogingen gelden meteen voor nieuwe klanten. Bestaande klanten zullen via e-mail en in de app op de hoogte gebracht worden een maand voordat de nieuwe prijzen ook op hen worden toegepast. Die berichtgeving start over twee weken pas en het moment van de prijsverhoging is afhankelijk van de facturatiecyclus van de klant.

Een woordvoerder van Netflix verwijst naar de "aanzienlijke investeringen in nieuwe tv-series en films, en productverbeteringen" als verantwoording voor de prijsverhoging. "We hebben veel producties gepland in België", luidt het. Daarbij zijn de eerste Belgische Netflix Original "Into the Night" en het tweede seizoen van "Undercover" met Tom Waes, een coproductie met de VRT en productiehuizen De Mensen en DFW.

De prijsverhoging valt net nu de streamingstrijd in België heviger wordt. Telenet heeft met Play een aanbod voor bingewatchers, maar ook Amazon (Prime) en Apple hengelen al naar schermtijd van de Belg. Binnenkort komt daar nog Disney bij, en ook VTM-moeder DGP Media werkt aan een offensief.