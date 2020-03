Negatieve rente wordt normaal Johan Van Geyte

18 maart 2020

Van de meer dan zestig spaarrekeningen die de vergelijkingssite Spaargids.be opvolgt, bieden er nog slechts 25 meer dan 0,11% rente. Een aantal rekeningen geeft zelfs minder opbrengst. En het ziet er naar uit dat deze laatste groep nóg zal uitbreiden.

Eerst een alomtegenwoordig misverstand uit de wereld helpen: er is inderdaad een wettelijke minimumrente van 0,11%, bestaande uit een basisrente van 0,01% voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat, plus eventueel een getrouwheidspremie van 0,10% voor gelden die twaalf maanden ongewijzigd behouden blijven.

Maar: die garantie geldt alleen voor zogenaamde gereglementeerde spaarrekeningen. Dat zijn rekeningen die voldoen aan de voorwaarden om vrijstelling van roerende voorheffing te krijgen op de eerste schijf van 990 euro aan intresten. Zo’n voorwaarde is dus o.a. dat ze zowel een basisrente als een getrouwheidspremie moeten bieden.

Er zijn daarnaast ook spaarrekeningen die niet voldoen aan de voorwaarden om vrijstelling te krijgen van roerende voorheffing. Daarvoor geldt de minimale rente van 0,11% dus ook niet.

Zo kan het dus dat een rekening als MeDirect Express alleen een basisrente biedt van 0,10%. Bruto ook: na afhouding van roerende voorheffing blijft hiervan nog 0,07% netto over.

NewB, de coöperatieve bank die momenteel in oprichting is, heeft al aangekondigd een spaarrekening te zullen uitbrengen zonder rente. Ze wordt tegen de zomer verwacht.

Die rekeningen zonder rente zijn trouwens al gemeengoed voor bedrijfsklanten. Om dit te kunnen doen, hebben de banken de spaarrekeningen van betrokken klanten omgezet van een gereglementeerde formule naar een niet-gereglementeerde formule.

En nu zijn er ook al rekeningen met een negatieve rente. Zo krijgen klanten van de private bank Puilaetco Dewaay al een tijdje geen rente meer. Sinds 1 december 2019 moeten ze zelfs 0,50% rente betalen aan de bank, als ze er bedragen boven 5 miljoen euro parkeren.

Niet onlogisch

Onlogisch is die evolutie niet. Als de commerciële banken het spaargeld dat ze inzamelen niet volledig omzetten in leningen, en bijgevolg hun overschot ‘parkeren’ bij de Europese Centrale Bank (ECB), moeten ze zelf namelijk 0,50% rente betalen. De ECB stimuleert op die manier de banken om toch zoveel mogelijk leningen toe te staan, wegens goed om de economie draaiende te houden.

De politiek van goedkoop geld van de ECB laat zich ook in andere landen voelen. De Duitse Skatbank was de eerste in de eurozone die een negatieve rente invoerde. Ze deed dat al in 2014 voor klantentegoeden van meer dan 500.000 euro.

Duur geld

De buitenlandse banken zijn niet gehouden aan een minimale rente op spaarrekeningen zoals die in België wel bestaat. Dat geeft hen meer vrijheid. Zo past in Duitsland al één bank op de vijf een negatieve rente toe. En volgens Spaarrente.nl leggen al vijf instelllingen in Nederland hun klanten een negatieve rente op. Bij ABN Amro (-0,50%) en Van Lanschot (-0,25%) is dat het geval als ze meer dan 2,5 miljoen euro bij de bank hebben staan, bij ING en Rabo (telkens - 0,50%) ligt de grens al op 1 miljoen euro. En bij Triodos (-0,70%) zelfs op 500.000 euro. En ook hier is de trend dat er steeds meer bijkomen.

Op een snelle verandering moet u hier niet rekenen. De Belgische banken pleiten al een tijdje om ons wettelijk minimum van 0,11% neerwaarts aan te passen. In een internationale context is dit namelijk ‘duur geld’ voor hen. Ze moeten immers niet alleen zelf intrest betalen bij het parkeren van hun overschotten bij de ECB. Op het totaal aan ingezamelde spaargeld moeten ze nog een bijdrage betalen aan de staat voor de garantie die deze laatste biedt om bij een potentieel faillissement van de bank onze tegoeden tot 100.000 euro terug te betalen.

