Negatieve rente doet zijn intrede. Dit moet u weten Johan Van Geyte

19 november 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen De Belgische privébank Puilaetco Dewaay Private Bankers rekent vanaf 1 december 2019 0,50% strafrente aan voor inlagen boven de 5 miljoen euro. De negatieve rente doet zo zijn intrede in ons land. Toch zijn er wel manieren om die te omzeilen.

Even samenvatten: banken zijn eigenlijk verplicht om hun klanten een minimale rentevergoeding te geven wanneer ze hun geld op een spaarrekening plaatsen. De basisrente voor elke dag dat een bedrag op de rekening staat, mag niet lager zijn dan 0,01%. Daarbovenop moet nog een getrouwheidspremie van 0,10% komen voor gelden die een jaar onaangeroerd blijven.

Maar, die minimumrente geldt alleen voor de zogenaamde gereglementeerde spaarrekeningen, of rekeningen die genieten van een vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van 980 euro aan intresten.

De rekening in kwestie van Puilaetco Dewaay Private Bankers voldoet niet aan die voorwaarden. Ze biedt alleen een basisrente en geen getrouwheidspremie. Daardoor valt ze niet onder die verplichting en mag ze dus wel een negatieve rente aanrekenen.

Waarom kiest een bank nu om dit te doen? Omdat ze zelf ook rente moet betalen op geld dat ze doorplaatsen bij de centrale bank. Voor aangetrokken spaargeld dat de bank aantrekt en niet omzet in leningen en vervolgens op een rekening bij de centrale bank zet, moet ze een strafrente van 0,50% betalen. Op die manier tracht de centrale bank te bereiken dat commerciële banken zoveel mogelijk leningen toestaan, omdat die de economie stimuleren.

Tip: Bekijk hier de spaarrekeningen met de beste rente.

Wat kan u doen?

Toch is er een manier waarop u als particuliere klant van Puilaetco Dewaay Private Bankers (en anderen die hun voorbeeld mogelijks volgen) die strafrente zou kunnen vermijden.

1. Voorafbetaling belastingen

Voor loontrekkenden

Als u loontrekkende bent, dan wordt door uw werkgever elke maand bedrijfsvoorheffing afgehouden. Dat geldt als een voorafbetaling op het uiteindelijke bedrag dat u aan de fiscus verschuldigd bent. Soms volstaat die voorafbetaling niet en moet u na de ontvangst van uw aanslagbiljet bijvoorbeeld nog een bijbetaling doen. Die bijbetaling kan u vermijden door een extra voorafbetaling te doen. U krijgt daar zelfs een belastingvermindering voor, de zogenaamde bonificatie.

De voorafbetalingen moeten binnen vastgestelde termijnen worden uitgevoerd. Voor aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) is dat bijvoorbeeld op 10 april, 10 juli, 10 oktober en 20 december 2019. Het is dus mogelijk om nog één voorafbetaling te doen dit jaar. Maakt u daar gebruik van, dan vermijdt u dat u later moet bijbetalen. Bovendien levert dit een belastingvermindering van 0,75% op het voorafbetaalde bedrag op: flink wat meer dan wat op een spaarboek te verdienen valt! Let wel op: wat u teveel betaalt, krijgt u nadien gewoon terug, zonder die belastingvermindering. Dat komt dus neer op een rente van 0%, wel nog altijd beter dan een negatieve rente bij de bank.

Voor zelfstandigen

Bij zelfstandigen werkt het lichtjes anders. Als u zelfstandig bent, weet u dat u verplicht bent om zulke voorafbetalingen te doen. Doet u dat niet, dan worden uw belastingen juist verhoogd met een boete. Toch kan u ook als zelfstandige meer afbetalen dan strikt noodzakelijk om de vermeerderingen te vermijden. Ook hier geldt: wat bovenop te veel werd betaald, wordt gewoon terugbetaald, maar dus wel zonder strafrente.

Lees ook: Bent u nog tevreden over uw bank? Geef ons uw mening (en win een iPhone 11)

2. Spaarverzekeringen

Wellicht zijn er nog andere mogelijkheden om een negatieve rente te vermijden. Denk maar aan een tak21-spaarverzekering. Die biedt voor een vaste periode een gewaarborgde basisopbrengst. Bovenop kunt u nog een winstdeelneming krijgen indien de verzekeraar erin slaagt om uw inleg met winst te herbeleggen en zijn financiële toestand dat toelaat. Lees hier welke tak21-spaarverzekeringen het meeste opbrengen.

Zelfs als de gewaardeerde basisrente 0% is en alle opbrengsten moeten komen van de winstdeelnemingen, kan dat beter zijn dan een negatieve rente. Tenzij natuurlijk de instapkosten en instaptaksen van de spaarverzekering te hoog uitvallen.

De opbrengst van tak21-spaarverzekering is vrijgesteld van roerende voorheffing als ze minstens acht jaar loopt. Die periode start bij de opening van de rekening. Dat er latere bijstortingen gebeuren, verandert hieraan niets.

Tip: Vergelijk hier de rendementen van tak21-spaarverzekeringen.

3. Beleggingen

Bent u echt op zoek naar een hoger rendement? Dan kunt u beter gaan beleggen, maar dan wordt u meteen afhankelijk van de grillen van de financiële markten. Bij een positieve beurs kunt u aanzienlijk winnen. Maar de wind kan ook tegenzitten, waardoor u (aanzienlijke) verliezen kunt lijden.

Vindt u dat te riskant, dan is investeren in een beleggingsfonds een aan te raden manier om de scherpe kantjes eraf te halen. U spreidt dan uw risico en bent nooit afhankelijk van één of maar een paar aandelen. Wat nog niet wil zeggen dat u geen verlies kan lijden. Een aansluitende optie is kiezen voor een beleggingsplan: dan spreidt u uw beleggingen niet alleen over meerdere aandelen en/of obligaties, maar ook in de tijd. U stapt dan nooit met uw volledig kapitaal in op het slechtste moment. Door zowel te kopen in goedkope als in dure tijden, vlakt u de schommelingen wat uit.

Tip: Bekijk hier de opbrengsten van beleggingsplannen.

Geld onder de matras?

Sommige mensen veronderstellen dat ze negatieve rentes ook kunnen ontlopen door hun geld bij de banken weg te halen en het in een kluis of nota bene onder hun matras te leggen. Die perceptie klopt dus echt niet: geld dat gewoon ergens ligt, verliest altijd sowieso aan koopkracht. Denk bijvoorbeeld even na over wat u vandaag de dag met 1.000 euro kan doen, en wat u er vijf of tien jaar geleden allemaal mee kon doen. Passief met uw geld omgaan betekent ook verliezen.

Lees ook:

4 alternatieven voor het spaarboekje

Vergeet de belastingvermindering voor het pensioensparen niet

Deze banken bieden nog meer dan de minimumrente

Bron: spaargids.be.