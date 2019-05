Neen, de oprichter van Kentucky Fried Chicken is geen echte kolonel. Alles wat je nog niet wist over KFC LH MVDB

23 mei 2019

16u53 2 Consument Het heeft decennialang geduurd, maar België is straks niet langer een blinde vlek op de wereldwijde Kentucky Fried Chicken-wereldkaart. Het kippenrestaurant opent weldra een vestiging in het Brusselse Noordstation, na de zomer volgt een filiaal in het Wijnegem Shopping Center. Daarnaast komen er ook restaurants in Limburg en Oost-Vlaanderen. Hier zijn de opvallendste feiten en cijfers over KFC.

Kentucky Fried Chicken of verkort ‘KFC’ werd in 1952 opgericht door Harland ‘colonel’ Sanders (1890-1980). De man die tot vandaag de mascotte is van de keten, was eigenlijk geen militaire kolonel, het was een eretitel die de staat Kentucky verleende aan inwoners met een lovenswaardige staat van dienst. De geschiedenis van KFC gaat echter terug naar 1930. Of misschien zelfs naar 1895, het jaar van het overlijden van Sanders’ vader, toen hij 5 jaar oud was. Daardoor moest Sanders al op jonge leeftijd de zorg over zijn kleine broertje en zusje op zich nemen. Zo leerde zijn moeder hem al op 7-jarige leeftijd koken.

In 1930 begon Sanders, na verschillende jobs geprobeerd te hebben, in het plaatsje North Corbin een klein restaurantje in het kantoorgebouwtje van een tankstation, dat hij Sanders Court & Café noemde. Omdat het benzinestation veruit het enige in de buurt was, kwam de steeds groter wordende groep van autobezitters daar tanken. Ze bleven er vaak ook wat eten. Het was het begin van Sanders’ succesvolle carrière. Vier jaar later, in 1934, nam hij het tankstation aan de overkant van de weg over en begon hij met het verkopen van gefrituurde kip. Dit liep zo gesmeerd dat hij in 1940 financieel in staat was om zijn eigen restaurant te kopen.

Geheime kruidenmix

In de loop der jaren verfijnde Sanders zijn kookkunsten en ontwikkelde zijn beroemde mix van 11 kruiden en specerijen, die hij dan gebruikte als korst voor de kip. Hij begon vervolgens zijn recept te verkopen aan andere restaurants en opende in 1952 het eerste filiaal van Kentucky Fried Chicken, in Salt Lake City in de staat Utah. Het restaurant onderscheidde zich ook door de snelle bereidingswijze, die mogelijk werd gemaakt door de net geïntroduceerde hogedrukpan, die Sanders ombouwde tot frituurpan. De bereidingswijze van de kip was hierdoor aanzienlijk korter.

De fastfoodketen groeide tijdens de jaren 50 en 60 uit tot een echt succes. Ruim tien jaar na de oprichting had Kentucky Fried Chicken al 600 filialen geopend in de Verenigde Staten en Canada. In 1964 werd de eerste KFC in Groot-Brittannië geoepend. Dat jaar verkocht Sanders het bedrijf voor 2 miljoen dollar (een toenmalig groot bedrag) aan een groep investeerders. Hij bleef echter wel het gezicht van de fastfoodketen.

4.500 vestigingen in China

De wereldwijde expansie ging volop verder. In 1987 was Kentucky de eerste westerse restaurantketen die een filiaal opende in China. Vandaag heeft de keten er alleen al meer dan 4.500 vestigingen, wat van het land KFC’s grootste markt maakt. Toen Sanders in 1980 op 90-jarige leeftijd overleed aan leukemie, liet de gouverneur van Kentucky de vlaggen vier dagen lang halfstok hangen. Op dat moment had KFC zo’n 6.000 restaurants in 48 verschillende landen. Tot aan het einde van zijn leven had de oprichter 400.000 kilometer per jaar gereisd om de vestigingen van het imperium te bezoeken.

We spoelen even door naar 2006. Toen werd door KFC een logo gemaakt dat zichtbaar was vanuit de ruimte. Het logo was 8.100 vierkante meter groot en werd gemaakt van 65.000 geschilderde tegels. KFC heeft vandaag meer dan 18.000 fastfoodzaken in 115 landen en maakt deel uit van Yum Brands, de groep die in België ook Pizza Hut uitbaat. Nederland heeft sinds 1972 al een KFC-restaurant, het eerste restaurant werd er geopend in Rotterdam. Vandaag hebben onze noorderburen al zo’n veertigtal restaurants. De keten bedient wereldwijd dagelijks meer dan twaalf miljoen klanten en stelt globaal meer dan 24.000 mensen te werk.

Yum Brands wil na België ook restaurants openen in Noorwegen en Finland. Ook een groot deel van het Afrikaanse continent is nog onontgonnen terrein.