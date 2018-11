Néé, in een curryworst zit geen karton. Fabriek laat zien wat wel sam

29 november 2018

23u27

Bron: vrt 2

Karton? Plastic? Toen de ploeg van VRT-programma Komen Eten aan mensen op straat vroeg wat volgens hen zoal in een curryworst of frikandel zit, kreeg ze de wildste antwoorden. Het enige echte - en enigszins verrassende - antwoord vonden presentatoren Kobe Ilsen en Danira Boukhriss in een fabriek waar de frituursnack wordt gemaakt.

