Nederlandse kledingwinkelketen Men at Work in België ook failliet bvb

06 juli 2018

10u58

Bron: Belga 0 Consument Ook de Belgische tak van kledingwinkelketen Men at Work is failliet. In Nederland werd eind vorige maand al bankroet aangevraagd voor 27 winkels. Daar komen nu de drie vestigingen in Antwerpen, Brugge en Gent bij en de Antwerpse kledingwinkel Fish & Chips die van hetzelfde concern is. Ook het hoofdkantoor in Antwerpen valt onder het faillissement.

Net als in Nederland wordt getracht Men at Work in België een doorstart te geven, zo laat een woordvoerder van de curator weten. In Nederland hebben zich inmiddels meerdere partijen gemeld met interesse in een overname van de winkels of een deel van de boedel. Bij Men at Work Nederland werken 425 mensen.

Men at Work is al langer in de financiële problemen. Voor het nieuws over het faillissement naar buiten werd gebracht, hielden meerdere vestigingen al een opheffingsuitverkoop.