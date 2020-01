Nederlandse claimorganisatie zou 119.000 euro aan compensaties verkregen hebben na stakingen Ryanair AW

07 januari 2020

17u21

Bron: Belga 0 Consument Een Nederlandse claimorganisatie heeft bij de vrederechters in Zaventem en Charleroi naar eigen zeggen voor 119.000 euro compensaties verkregen voor 375 passagiers die in 2018 getroffen werden door stakingsacties in de Belgische basissen van de Ierse lowcostmaatschappij Ryanair.

De claimorganisatie Aviclaim verwijst naar een uitspraak van de vrederechter in Charleroi. Die kende net na Kerstmis twee Nederlandse Ryanair-passagiers een schadevergoeding van 500 euro toe (waarvan een kwart naar de claimorganisatie gaat). Hun vlucht Charleroi-Santander was op 22 juli 2018 geannuleerd door een staking.

De vrederechter oordeelde allereerst dat hij bevoegd was (Ryanair claimde dat de zaak in Ierland zou moeten voorkomen). Daarnaast veegde hij ook het argument van de maatschappij van tafel dat er geen compensatie nodig was, omdat de staking buiten de wil van de luchtvaartmaatschappij om plaatsvond. "Een staking is inherent aan de normale uitoefening van de activiteiten van Ryanair", zo staat in het vonnis te lezen.

Aviclaim startte een aparte rechtszaak op per getroffen vlucht, zegt oprichter Remco Kuilman. De organisatie stapt steeds naar de vrederechter, "omdat het onze ervaring is dat er dan sneller een uitspraak is". Volgens Kuilman zijn andere uitspraken vergelijkbaar. Ryanair zou ook ook al een deel van de compensaties uitbetaald hebben.

De luchtvaartmaatschappij antwoordde niet meteen op vragen over de rechtszaken.

“Het net sluit zich rond Ryanair"

Test Aankoop reageerde wel. "Het net sluit zich rond Ryanair", aldus de consumentenorganisatie. Zij heeft zelf nog een groepsvordering lopen tegen de budgetvlieger, voor de Franstalige ondernemingsrechtbank in Brussel. Die zal de komende maanden allereerst beslissen of de zaak ontvankelijk is.