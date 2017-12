Nederlandse alcoholbranche valt over slogans Neuken Liqueur: "Het leven is nemen of genomen worden" jv

Bron: Het Parool, belga 8 rv Neuken Liqueur ligt in Nederland onder vuur voor al te hete reclameslogans. Consument De Nederlandse alcoholbranche heeft bij de Reclame Code Commissie een klacht ingediend tegen Neuken Liqueur, een waterrood drankje samengesteld uit wodka, frambozen en 14,9 procent alcohol. Dat schrijft Het Parool.

Het bewuste drankje is van Duitse komaf (en moet eigenlijk dus als "nojken" worden uitgesproken), maar de naam verwijst in het Nederlands onvermijdelijk ook naar een andere bezigheid die mensen in hogere sferen kan brengen.

De branchevereniging van Spirits NL en Stiva (Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie) valt in die zin over de advertenties voor de likeur - "Het leven is nemen of genomen worden"- omdat die een te jong publiek voor ogen zou hebben. Andere dubbelzinnige reclameslogans van de marketingcampagne: "Wanneer vind jij Neuken het lekkerst?", "Neuken = Lekker" en "Waarom heeft Sinterklaas zo’n grote zak?"

Volgens een herenakkoord is alcoholreclame specifiek gericht op jongeren in Nederland niet toegestaan. Een alcoholgebruiker wordt er pas op zijn 25ste als een "volwassene" beschouwd.

Neuken Liqueur zondigt volgens de klagers bovendien ook tegen "de goede smaak en het fatsoen".