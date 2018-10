Nederlands onderzoek: "Uitkomsten van oogmetingen verschillen enorm tussen opticiens” BK - MVDB

30 oktober 2018

11u09

Bron: AD.nl 4 Consument Je ogen laten meten? Dan doe je er goed aan om voor de zekerheid ergens anders een tweede advies te vragen. Oogmetingen leveren namelijk sterk verschillende uitkomsten op, blijkt uit een praktijkproef van de Consumentenbond, de Nederlandse tegenhanger van Test-Aankoop. Er is geen één brillenketen die het duidelijk beter doet dan de rest.

Voor hun proef stuurde De Consumentenbond twintig proefpersonen op pad. Ze gingen onder meer naar grote ketens als Hans Anders, Pearle, Eyelove (alle drie actief in ons land), Eye Wish, en Specsavers, maar ook kleine, zelfstandige opticiens werden bezocht. Na het prakijkonderzoek bleek dat bij elke keten wel een oogmeting werd gedaan die sterk afweek van de overige metingen van de proefpersonen.

Ook twee optometristen van de Hogeschool Utrecht deden een oogmeting ter referentie. Consumenten hebben de grootste kans op een goede oogmeting bij Specsavers en Eye Wish. Deze ketens lieten het minst vaak een meting zien die anders is dan de overige metingen. Eyelove kwam het vaakst tot een afwijkende oogmeting.

Slechtste klantbeleving

De mysteryklanten gaven ook een oordeel over hun klantervaring. Bij Eyelove waren ze het minst tevreden over de volledigheid van de meting, de deskundigheid van de medewerkers en de tijd die voor ze werd genomen. Ook vroegen de medewerkers van Eyelove niet naar gezondheidsproblemen, terwijl dat bij andere optiekzaken wel gebeurde, schrijft de Consumentenbond.

“De opticien is in grote mate bepalend voor het resultaat van een oogmeting, maar het meten van ogen is geen exacte wetenschap. Het tijdstip van de dag of een verkoudheid of vermoeidheid van de klant kan de uitkomst ook beïnvloeden”, relativeert de bond de uitslag.

Volgens orthopist Jan Roelof Polling is “een afwijking van meer dan een 0,5 echt te veel”, verklaarde hij in in het Consumentenbond-tijdschrift Consumentengids.