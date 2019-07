Nederlanders krijgen geen gedrukte IKEA-catalogus meer, Belgen wel mvdb

24 juli 2019

16u16 4 Consument De nieuwe IKEA-catalogus valt vanaf 23 augustus als vanouds bij Belgische huishoudens op de mat, dit in tegenstelling tot Nederland. Daar stopt de Zweedse woongigant met het verspreiden van de gedrukte catalogus en komt er een digitale versie in de plaats. Een voorbode voor ons land? Zover is het lang nog niet. IKEA België bevestigt wel dat andere distributiemethodes onderzocht worden.

De huis-aan-huis bedeelde catalogus geldt al decennialang als het voornaamste gezicht en verkoopkanaal van IKEA. Wereldwijd worden er tot zo’n 190 miljoen exemplaren van de catalogus verspreid in 38 talen en 76 verschillende versies. Daarmee is de IKEA-gids al jarenlang het meest gedrukte boekwerk ter wereld. In 2018 werden meer dan twee keer zoveel IKEA-catalogi gedrukt als bijbels.

Komt er aan die jarenlange traditie een einde? Bij onze noorderburen wel, in België niet. “Onze diensten onderzoeken in verschillende landen momenteel de optimale distributiemethodes om de IKEA-inspiratie tot bij zoveel mogelijk mensen te krijgen. België behoort niet tot de testlanden, Frankrijk en Zweden bijvoorbeeld wel. Het leidde ginds tot alternatieven zoals twee catalogi per jaar in plaats van één”, aldus Kristien Buedts van IKEA België. Het schrappen van de papieren catalogus in België is voorlopig niet aan de orde, klinkt het nog.