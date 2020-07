Nederlander weigert drie iMacs van 6 euro terug te geven aan MediaMarkt: “Kom maar op met die rechtszaak”

Door een fout op de Nederlandse website van MediaMarkt konden klanten vorige week voor een paar euro een Apple iMac kopen van zo’n 2.000 euro. De computers werden ook bezorgd en de winkelketen eist nu dat kopers de iMacs terugsturen, of flink bijbetalen. Een aantal klanten weigert dat te doen, onder wie de 22-jarige Nemo Strengman uit Emmen in de noordoostelijke provincie Drenthe.

“MediaMarkt heeft wel vaker bizarre aanbiedingen, dus ik dacht dat het hier om een legitieme actie ging”, vertelt Strengman. “Ik was op zoek naar drie iMacs voor mijn reclamebedrijf, dus ik heb meteen van die aanbieding gebruik gemaakt. Ik kreeg een order- en bezorgingsbevestiging, en een dag later kreeg ik de computers binnen. Dat is voor mij de bevestiging dat Mediamarkt de computers wilde verkopen en dat ik de iMacs mag houden. Voor mij is de koopovereenkomst dan afgerond.”

Woedend

Een dag later hangt de Nederlandse afdeling van MediaMarkt aan de telefoon. Woedend, zegt Strengman. “Toen ik vertelde dat ik niet van plan was om de producten terug te sturen, ging de medewerker er met gestrekt been in. Hij dreigde met een rechtszaak en beloofde een incassobureau in te schakelen. Een fatsoenlijk gesprek was niet meer mogelijk.”



Mediamarkt laat in een reactie weten dat het aantal iMacs dat met de foute prijs is verkocht ‘op twee handen te tellen is’. ,,Zodra we erachter kwamen dat de prijs niet klopte, hebben we contact gezocht met de kopers. Met bijna iedereen konden we tot een oplossing komen want ook de klanten begrepen dat dit te mooi was om waar te zijn”, aldus een woordvoerder van de winkelketen.

Een fatsoenlijk gesprek was niet meer mogelijk Nemo Strengman

‘Geen vergissing’

Volgens Strengman probeert MediaMarkt er op een gemakkelijke manier onderuit te komen. "Ze hebben echt verschillende keren de kans gehad om de bestelling te annuleren. De actie ging een half uur nadat ik besteld had offline. Daarna heb ik meerdere keren een bevestiging gekregen dat de iMacs mijn kant op zouden komen. Op een gegeven moment is er geen sprake van een vergissing meer, maar van een wederzijds overeenkomen. Ik vind het teleurstellend dat MediaMarkt zo agressief in de aanval gaat, want ik ben per slot van rekening een klant die ze tevreden moeten houden.”

Leen Bakker

De blunder doet denken aan het conflict dat meubelketen Leen Bakker had met enkele klanten. Een Nederlandse rechter bepaalde dat de winkel een hoogslaper (bureau en stapelbed ineen) die per ongeluk op de website voor 24 euro werd aangeboden, niet voor die prijs hoefde te leveren. De hoogslaper, die normaal gesproken 319 euro kost, werd door een fout met meer dan 90 procent korting aangeboden. Leen Bakker annuleerde al die orders.



Volgens Strengman is zijn zaak een stuk sterker. “MediaMarkt heeft de producten geleverd en is daarmee akkoord gegaan met de transactie. Zo simpel is het. Dan kun je nu wel met een tegoedbon aan komen zetten, maar dan probeer je er gewoon onderuit te komen.” Strengman ziet een eventuele rechtszaak met vertrouwen tegemoet. “Ik ben gewoon een consument die bij een winkel drie producten heeft besteld en gekregen.”

Advies

Juridisch adviesbureau Aliter Melius staat Strengman en nog een paar anderen bij. Een adviseur stelt dat ze bij een eventuele rechtszaak zeker kans op winnen hebben. “De iMacs zijn in dit geval ook echt geleverd. Dat is een belangrijk detail.” Volgens Mediamarkt is het aantal klanten op twee handen te tellen, maar bij Aliter Melius hebben zich nu al tien mensen gemeld, stelt de directeur.

‘Omdat deze zaak in ontwikkeling is vragen wij u deze pagina regelmatig te bezoeken voor updates. Als u ook een bericht van Mediamarkt ontving bent u van harte welkom om dit bij ons te melden’, valt op de website te lezen. ‘Wij zijn er om uw probleem op te lossen! Dat geldt ook zaken als deze, waarbij de grote bedrijven (Goliath) het opneemt tegen u (David)’.

Reactie MediaMarkt

Een woordvoerder van MediaMarkt wil niet te veel ingaan op het verhaal van Strengman. “Deze meneer is de enige die weigert de producten terug te sturen. Dat is jammer. We gaan kijken hoe we de kwestie nu kunnen gaan oplossen.”