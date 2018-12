Nationale Bank verlaagt groeiprognoses voor Belgische economie, maar verwacht stijgende koopkracht TT

Bron: Belga 1 Consument De Nationale Bank heeft haar verwachting voor de economische groei in België lichtjes naar beneden bijgesteld. In de komende jaren zal de groei geleidelijk aan afnemen. Gemiddeld zou de koopkracht van de Belg er wel duidelijk op vooruitgaan.

De presentatie van de nieuwste prognoses zou de laatste persconferentie worden van gouverneur Jan Smets, die op pensioen gaat. Maar Smets is ziek, en dus stond vicegouverneur Pierre Wunsch vroeger dan gepland voor zijn vuurdoop. Hij vervangt Smets volgend jaar als gouverneur.

De NBB ging tot nu toe uit van een groei van 1,5 procent dit en volgend jaar. Nu is dat 1,5 voor dit jaar en 1,4 procent voor volgend jaar geworden. In 2020 en 2021 zou dat verder dalen naar 1,3 en 1,2 procent. Door de internationale onzekerheid zullen de bedrijfsinvesteringen minder sterk zijn, denkt de NBB. En de uitvoer vertraagt ook wat.

Wat ook een rol speelt, is dat werkgevers in België het steeds moeilijker hebben om hun vacatures in te vullen. In Europa staan alleen in Tsjechië nog meer vacatures open ten opzichte van het aantal beschikbare werkzoekenden, klinkt het. “Daarom is het belangrijk dat de hervorming van de arbeidsmarkt voortgaat”, zei Wunsch. Het zou volgens de NBB geen goed nieuws zijn mocht de jobsdeal in de prullenbak verdwijnen.

Geert Langenus, onderzoeker van de NBB-studiedienst, zette nog eens de “blakende gezondheid van de arbeidsmarkt” in de verf. “De werkloosheidsgraad staat op een historisch laag niveau. Er zijn nog periodes geweest met een cijfer op ongeveer dat niveau, maar een lange periode zoals nu is zelden vertoond”, aldus Langenus. “En dat kan niet los gezien worden van het gevoerde beleid.”

Voor de consument bracht de Nationale Bank overigens goed nieuws: de gemiddelde koopkracht zal in de komende jaren “duidelijk meer” toenemen dan in de voorbije jaren van loonmatiging. Dat zal niet zonder gevolgen blijven voor de consumptie. Die zal geleidelijk aan toenemen, maar met een zekere vertraging.