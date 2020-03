Nathalie Muylle: “Langere openingsuren winkels enkel in noodsituaties” TT

24 maart 2020

20u46

Bron: Belga 3 Consument Een verlenging van de openingsuren van de voedingswinkels is vandaag "niet aan de orde". Dat zegt handelsfederatie Comeos. Minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) benadrukt dat de verlenging "geen verplichting maar een keuze voor de winkels" is.

Door een ministerieel besluit in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus mogen voedingswinkels de deuren open houden van 07.00 tot 22.00 uur. Voorheen waren die openingsuren beperkt van 08.00 tot 20.00 uur, en vrijdag tot 21.00 uur. Het ministerieel besluit zorgt voor zenuwachtigheid bij de vakbonden, die wijzen op de al grote inspanningen die het winkelpersoneel vandaag realiseert.

Minister Muylle steunt de aanpassing. "Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een verplichting maar om een keuze die we aan winkels geven. We zien dat er met gezond verstand met deze mogelijkheid wordt omgegaan en er momenteel geen aanwijzingen zijn voor ruimere openingsuren. Met de maatregel willen we ervoor zorgen dat de bevoorrading van consumenten, maar ook van zorgverleners en mensen die aan het werk blijven, verzekerd blijft mocht de crisis ernstiger worden."

Ook bij handelsfederatie Comeos sust men de gemoederen. "Langere openingstijden zijn vandaag totaal niet aan de orde. Er ligt helemaal niks op tafel", aldus een woordvoerder.