Na Zeeman komt nu ook Aldi met eigen merkshirts: met River, Buval of Golder Power op je t-shirt naar de festivals Redactie

17 juni 2019

12u32 50 Consument Altijd al willen rondlopen in een t-shirt met daarop je favoriete Aldi-merk, zoals River of Buval? Dan kan je deze week terecht in je lokale filiaal. De keten lanceert namelijk een collectie ‘festivALDIshirts’.

“Nu de jongeren stilaan de laatste examens aan het afwerken zijn, verschuift hun aandacht richting de festivals. Bijpassende kledij mag natuurlijk niet ontbreken”, zegt de winkelketen. "We zijn trots op onze merken, die een grote naambekendheid hebben en van hoge kwaliteit zijn.”

De shirts, met de merken River, Buval, Olé en Golden Power, zijn vanaf zaterdag in de ongeveer 450 Belgische winkels verkrijgbaar in twee modellen voor mannen en voor vrouwen, en kosten 4,99 euro per stuk.



Begin deze maand lanceerde Zeeman ook al een eigen kledinglijn met bijvoorbeeld een blauw-gele sweater met het Zeemanlogo, badslippers met ‘Zee’ en ‘Man’ en een heuptasje met het logo van de keten.