Na test: Duracell moet de duimen leggen voor goedkopere varianten FT

09 mei 2018

16u55

Bron: Radio 2

Volgens een vergelijkende test van het Radio 2-programma 'De Inspecteur', in samenwerking met de VUB, gaan AA-batterijen van goedkope merken opvallend langer mee dan hun duurdere zusjes zoals Duracell. De batterijen werden allen getest in speelgoedhondjes. Wie voor de duurste variant kiest (Panasonic of 1,37 euro) betaalt tot zeven keer meer voor dezelfde energie. De Ikea-batterij, de goedkoopste in het gamma (0,25 euro), kwam het best uit de test met een duurtijd van 4 uur en 15 minuten én de beste prijs per kilowatt uur. De batterij van Kruidvat (0,62 euro) hield het 4 uur en 31 minuten vol, de Duracell-batterij (1 euro) begaf het na 2 uur en 44 minuten. Conclusie: Duracell gaat dus niét langer mee. De onderzoekers willen er wel nog op wijzen dat naar veiligheid niet gekeken werd, evenmin of de batterijen snel gaan lekken.