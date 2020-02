Na recordaantal klachten: Ombudsman Energie wil vergelijken energieleveranciers gemakkelijker maken Kurt Deman

04 februari 2020

11u03

De Ombudsdienst voor Energie van de federale overheid ontving vorig jaar een recordaantal klachten. Opvallend daarbij zijn de vele klachten rond ongewenste leverancierswissels en de gebrekkige transparantie van de energieprijzen. Een van de aanbevelingen van de ombudsdienst bestaat erin om het gemakkelijker te maken om de prijs tussen energiecontracten en energieleveranciers te vergelijken

In zijn jaarlijkse monitoringstudie stelt de CREG, de federale reguleringscommissie voor elektriciteit en gas, vast dat de complexiteit van de energiemarkt het voor de consument allemaal heel moeilijk kiezen maakt. Vaste kosten die erbij komen, onduidelijke communicatie over looptijd of hoe u een contract kan beëindigen: voor consumenten is het niet evident om duidelijke info te vinden. De Ombudsdienst voor Energie ijvert onder andere daarom voor al minstens een vereenvoudiging van de prijs voor energie tot één ‘volumegerelateerde prijscomponent’, simpelweg uitgedrukt in euro/kWh.

Vergelijken is de boodschap

Het valt vandaag niet mee om de prijzen van de energieleveranciers aan de hand van hun websites te vergelijken. Ze zetten natuurlijk allemaal hun beste beentje voor en belichten de aspecten waarin zij het best scoren. De verschillende tariefformules (vast of variabel), looptijden en promoties zorgen ook niet echt voor transparantie.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat energievergelijkingssites steeds populairder worden. De meeste werken volgens een simpel principe: als gebruiker vult u uw huidige energieverbruik in, vinkt u aan of u voor elektriciteit al dan niet over een dagtarief beschikt en deelt u ook mee of u zonnepanelen hebt of niet. U kan hier zelf eens de proef op de som nemen.

Dergelijke tools maken zowel voor elektriciteit als aardgas het onderscheid tussen contracten met vaste en variabele prijs en het gewenste niveau van dienstverlening. Dat laatste is niet onbelangrijk, want veel energieleveranciers kennen gunstigere voorwaarden toe voor contracten met een grote mate van online service.

Door alle criteria in de afweging mee te nemen en het hele plaatje te vergelijken, ontstaat uiteindelijk een duidelijker totaalbeeld op basis van uw concrete situatie. En handig om te weten: veel leveranciers kennen extra kortingen toe als u via zo’n vergelijkingssite ook effectief overstapt naar een nieuwe energieleverancier.

Ongewilde overstap vermijden

Ondanks de eenvoud van vergelijkingssites, stappen consumenten toch soms ongewild over van energieleveranciers. Om dergelijke praktijken te voorkomen, ijvert de Ombudsdienst voor Energie ook nog voor een verbod op deur-aan-deurverkoop en verkoop op de openbare of private weg. Het is sowieso altijd verstandiger om zelf het heft in handen te nemen als u op zoek gaat naar een goedkopere prijs en zelf eerst te vergelijken.

