Na kortere frieten, nu ook kleinere chips door droogte HR

04 september 2018

11u35

Bron: NU.nl, RTL NIeuws 0 Consument Chipsfabrikant Lay's meldt dat de chips in haar zakjes de komende maanden mogelijk kleiner zal zijn. Door de extreme droogte en hitte in de zomermaanden oogsten boeren minder aardappels. Ze zijn ook kleiner dan normaal. Het gevolg: kleinere chips in de zakjes.

Pepsico Nederland, het moederbedrijf van Lay's, spreekt over een uitzonderlijke situatie. "Onze vaste groep telers zal het dit seizoen minder en kleinere aardappels van onze eigen Lay’s-rassen gaan oogsten", vertelt een woordvoerder van Pepsico aan NU.nl. Het bedrijf moet daarnaast aardappelen inkopen op de vrije markt, maar door de slechte oogst is de prijs daarvan flink gestegen. Of chips de komende maanden duurder zal worden, kon de woordvoerder niet zeggen omdat ook supermarkten en winkeliers de prijs bepalen.

Eerder schroef ook al Croky in haar fabriek in Moeskroen door de verminderde aanvoer een deel van haar productie terug. "Om onze bestverkopende smaken zoals de Bolognese, Paprika en Pickles op peil te kunnen houden, werd de aanmaak van enkele artikels 'on hold' gezet", zei Tom Demeyer, directeur marketing bij Croky, daar begin augustus over.

Kleinere frieten

Ook aardappeltelers zelf klagen over de slechte oogst. Daarnaast werd tijdens de zomer al duidelijk dat de droogte ook voor kleinere frieten zorgt.