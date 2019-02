Na hele dag commotie: Bpost laat klanten dan toch niet betalen om geld af te halen Hans Renier

08 februari 2019

17u56

Bron: RTBF, Test Aankoop, Spaargids, belga, eigen berichtgeving 32 Consument Bpost bank trekt de beslissing terug om geld afhalen betalend te maken voor een deel van de klanten. De tariefwijziging wordt niet toegepast, luidt het vanavond in een persbericht. “We stellen vast dat we te snel zijn gegaan in het nemen van deze beslissing en we hebben het belang van gratis afhalingen voor onze klanten onderschat”, aldus bpost bank. “Om tegemoet te komen aan de bezorgdheid van onze klanten heeft bpost bank daarom besloten om de wijziging in de tarieven niet toe te passen.”

Klanten met een b.compact-rekening zouden volgens de aangekondigde tariefwijziging vanaf 18 maart 50 eurocent hebben moeten betalen per geldafhaling, ook aan de eigen automaten. Eenmaal per maand zouden ze nog geld kunnen afhalen zonder extra kost.

De beslissing kreeg meteen veel kritiek. Ze zou onder meer ingaan tegen een herenakkoord dat de banksector in 2004 sloot. Dat bepaalde dat 24 afhalingen per jaar aan automaten van de eigen bank gratis moeten zijn.

Minister van Consumenten Kris Peeters (CD&V) reageerde al tevreden op de intrekking. “Bpost trekt beslissing in om geldafhaling betalend te maken. Goeie zaak dat het zich aan herenakkoord houdt dat klanten recht geeft op minstens 24 gratis afhalingen per jaar”, tweette Peeters.

Bpost trekt beslissing in om geldafhaling betalend te maken. Goeie zaak dat het zich aan herenakkoord houdt dat klanten recht geeft op minstens 24 gratis afhalingen per jaar Kris Peeters(@ peeters_kris1) link

Test Aankoop reageerde verbolgen op het nieuws. “Dit is de wereld op zijn kop”, klonk het. Na een hele dag commotie keerde Bpost dan toch zijn kar. Klanten zullen niet meer moeten betalen om geld af te halen bij Bpost zelf.

Frédéric Jonnart van bpost bank verduidelijkte dat de maatregel gold voor de klanten met de gratis b.compact-rekening. Het gaat om een kwart van de klanten (140.000). “De b-compact-rekeningen zijn gericht op onze 100 procent digitale klanten, die weinig of geen cash gebruiken. De overige klanten betalen niet voor de afhaling van cash geld”, zei woordvoerder Jonnart nog.

Digitale transitie

“De druk van de banken in de richting van een cashloze en digitale maatschappij wordt als maar groter”, vindt Test Aankoop. “Die transitie verloop te snel en te agressief. Uit een recente peiling blijkt dat 1 consument op 3 cash wil blijven gebruiken. Lang niet alle winkels aanvaarden betaalkaarten. Een groot deel van de bevolking heeft cash geld nodig.”

Test Aankoop pleit voor gratis afhalingen van cash bij de automaten van de eigen bank en vijf gratis afhalingen per maand bij de automaten van de concurrerende banken.

Volgens de consumentenorganisatie hebben heel wat banken sinds het begin van 2019 kostenverhogingen ingevoerd. “Soms zelfs met prijsstijgingen tot 50%. De meeste tariefverhogingen betreffen de kostprijs van bankkaarten (voornamelijk kredietkaarten), van sommige bundels (jaarlijks forfait), geldopvragingen en elke handeling die de tussenkomst van bankpersoneel veronderstelt.”

“Contant geld kost 129 euro per jaar per inwoner”

“Er bestaat een idee in het hoofd van de mensen dat bankzaken gratis zijn, maar contant geld heeft toch een kostprijs van 129 euro per jaar per inwoner.” Dat heeft Rodolphe de Pierpont, woordvoerder van Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, gezegd. Er was een storm van kritiek opgestegen, omdat banken hun klanten willen laten betalen voor het uit de muur halen van contant geld.

“Het is niet de bedoeling om naar een cashloze samenleving te evolueren, maar er zijn natuurlijk meer en meer digitale oplossingen om te betalen in plaats van met contant geld. De dingen zijn in 30 jaar geëvolueerd, maar contant geld zal niet verdwijnen”, aldus de Pierpont.

Check hieronder hoeveel jij extra betaalt als je bij een andere bank geld gaat afhalen. Klik op de streepjes in beide keuzevakjes om je eerdere selectie te wissen.

Tip: Vergelijk hier de meest recente tarieven van zichtrekeningen in België.

Bron: Spaargids.be (data)