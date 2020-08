Na groene stroom, groen gas: dit moet u weten Kurt Deman

11 augustus 2020

10u30

Bron: mijnenergie.be 0 Energie Waar het systeem van groenestroomcontracten al helemaal ingeburgerd is, staat groen gas in België nog in zijn kinderschoenen. Met de toekenning van de eerste Vlaamse garanties voor groen gas is de kentering misschien wel ingezet. Waar het systeem van groenestroomcontracten al helemaal ingeburgerd is, staat groen gas in België nog in zijn kinderschoenen. Met de toekenning van de eerste Vlaamse garanties voor groen gas is de kentering misschien wel ingezet. Mijnenergie.be stipt aan wat u moet weten.

Klimaatneutraal gas

Groene energie of energie afkomstig uit duurzame, hernieuwbare bronnen is voor de consument het tweede belangrijkste argument bij de keuze van zijn elektriciteitsleverancier. Enkel de prijs weegt zwaarder door in zijn beslissing (*). Wat groen gas betreft, blijven de opties voorlopig beperkt. Traditioneel aardgas is namelijk een fossiele brandstof, wat betekent dat er bij de verbranding CO2 vrijkomt. Verschillende leveranciers pakken wel uit met klimaatneutraal aardgas. Ze compenseren elke MWh aardgas die u verbruikt met de aankoop van CO2-certificaten. De energieleveranciers financieren langs die weg projecten die de CO2-uitstoot reduceren, zoals het planten van bomen.

Potentieel van groen gas

Uit een studie van gas.be, de vereniging van Belgische transport- en distributiebeheerders van aardgas, blijkt dat er in ons land ook een potentieel is voor echt groen gas (**). Dat gas is naar analogie met groene stroom van hernieuwbaar en duurzaam origine. Gas.be ziet vooral een mooie toekomst voor biomethaan. Biomethaan ontstaat na de zuivering van biogas. Biogas is op zijn beurt het resultaat van de vergisting van organisch materiaal, onder meer uit landbouwactiviteiten. De federatie schat dat biogas ongeveer negen procent van het huidige aardgasverbruik in België voor zijn rekening kan nemen. De meeste mogelijkheden situeren zich in Wallonië (53 procent) en Vlaanderen (46,5 procent). Voor Brussel liggen de perspectieven lager, omwille van de geringe landbouwactiviteit.

Garantie van Oorsprong

IOK Afvalbeheer in Merksplas pionierde in 2018 met het eerste groene gas in België. De afvalverwerker vergist gft (groente-, fruit- of tuinafval) tot biogas. Dat zet het deels om in biomethaan en injecteert het samen met de netwerkbeheerder in het aardgasnet van Fluvius. Via de lokale energieleverancier EBEM komt het uiteindelijk bij de consument terecht. Nu de Vlaamse energieregulator Vreg Garanties van Oorsprong (GO’s) heeft toegekend aan IOK Afvalbeheer, mag het zich officieel de eerste erkende Vlaamse aanbieder van biogas noemen. Dergelijke garantie bewijst ook dat de energie is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. De producent kan die bewijsstukken doorverkopen aan een leverancier of afnemer. Ze gelden bovendien als een belangrijk argument naar de milieubewuste klant toe. Waar het voor groene stroom mogelijk is om garanties van oorsprong in het buitenland te kopen en verkopen, is dat voor aardgas voorlopig niet het geval.

Duurder

De productiekost van biomethaan ligt voorlopig enkele malen hoger dan dat bij aardgas het geval is. De sector hoopt op publieke steun om groen gas volledig te lanceren. Groen gas ontspruit vandaag nog vooral uit lokale projecten, terwijl het in buurlanden als Nederland en Frankrijk al steviger ingeburgerd is. Toch zijn er ook in ons land verschillende projecten in ontwikkeling, waardoor we kunnen verwachten dat het zijn opmars verderzet.

Groene stroom = dure stroom?

Voor groene stroom zijn de mogelijkheden wel al wijdverspreid. Bovendien kost groene stroom doorgaans niet meer dan grijze stroom uit fossiele energiebronnen. Hier ontdekt u welke energieleveranciers groene stroom het goedkoopst aanbieden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees meer op Mijnenergie.be

Energietarieven blijven niet eeuwig laag: hoe speelt u er vandaag nog op in?

9 manieren om ook in de zomer energie te besparen

De voor- en nadelen van een variabel of vast tarief in een wispelturige energiemarkt

Bron: mijnenergie.be. (*) Bron: Vreg. Markmonitor 2019). (**) Bron: Gas.be: welke plaats voor injecteerbaar biomethaan in België?