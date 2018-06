Na de fraudemails, de fraude-WhatsAppjes SRB/HG

11 juni 2018

Het aantal gevallen van valse bankberichten waarin onder andere naar bankcodes en andere privégegevens wordt gevraagd, is met 60% gestegen in het eerste kwartaal. Bankenfederatie Febelfin waarschuwt dat oplichters nieuwe methodes gebruiken om slachtoffers te maken.

In de eerste drie maanden van dit jaar verloren al 1.361 slachtoffers meer dan 1,95 miljoen euro aan phishingmails die zogezegd van banken komen. Al gaat het niet langer enkel om mails, maar ook om frauduleuze sms'en, WhatsApp-berichten of oplichters op tweedehandssites en sociale media zoals Instagram en Facebook. "Fraudeurs sturen in naam van winkels berichten met kortingen of wedstrijden rond die niet echt zijn", zegt Febelfin-woordvoerster Isabelle Marchand. Dat gebeurde onlangs nog toen er een valse promoactie van de Efteling circuleerde op WhatsApp. Een andere methode is misbruik van online zoekertjes. "Verkopers op tweedehandssites krijgen dan een berichtje van een 'geïnteresseerde koper'. Via een link lokt hij verkopers naar een valse site waar ze hun bankgegevens moeten ingeven."

Het is niet altijd gemakkelijk om echte berichten van valse te onderscheiden. "Toch moeten de mensen maar één belangrijk advies onthouden: een betrouwbare instelling vraagt je code nooit. Geef ze dus nooit door", aldus Marchand. Wie een phishingmail krijgt, stuurt die best door naar verdacht@safeonweb.be. Elke bank heeft ook een e-mailadres dat begint met 'phishing@' gevolgd door de naam van de bank om fraude te melden.