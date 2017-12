Na de bierprijs nu ook een hogere frisdrankprijs vanaf maandag? TT

14u37

Bron: Belga 15 ANP XTRA Consument Nadat eerder al bekend raakte dat Nadat eerder al bekend raakte dat de bierprijs op 1 januari zou stijgen , wordt nu mogelijk ook de frisdrank duurder in 2018. Althans, als de producenten beslissen de verhoogde accijnzen door te rekenen aan de consument.

Op 1 januari stijgen de accijnzen op frisdrank. Het huidige accijnstarief bedraagt 6,8133 euro per hectoliter, en dat stijgt op 1 januari tot 11,9233 per hectoliter. Per liter gaat het om een verschil van 5,1100 cent.

Indien de producenten de verhoging doorrekenen aan de klanten, zou een blikje frisdrank, inclusief de BTW, afgerond 2 cent meer kosten, een flesje frisdrank van 0,25 liter 1 cent en een fles van 1,5 liter 8 cent.

Of de prijzen voor de consument automatisch mee zullen stijgen is nog niet duidelijk, aangezien de producenten de verhoging ook zelf kunnen opvangen.

De accijnzen voor gearomatiseerde waters, zonder toegevoegde suikers of andere zoetstoffen (zoals Chaudfontaine Fusion, Spa Touch en andere) blijven onveranderd.