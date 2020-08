Na corona en hittegolven tot 60 procent meer bestellingen voor zwembaden: “Mensen willen zeker zijn dat ze thuis ook een leuke vakantie kunnen beleven”

Als er één business boomt dit jaar, dan wel de zwembadaanleg - zowel wat klassieke zwembaden betreft als zwemvijvers. In mei, bij de eerste opstoot van mooi weer in volle lockdown, bleek al dat de leveranciers van opzetzwembaden - ook van grote modellen van 7 op 4 meter - nagenoeg uitverkocht waren. Bij Dreamland gingen sinds maart 4 keer meer zwembaden de deur uit. Online bij Bol.com verachtvoudigde de verkoop zelfs.

De aanleg van ingebouwde zwembaden volgt nu die trend. Precieze cijfers van het aantal zwembaden zijn er niet: er is namelijk geen vergunning van de overheid of een andere meldingsplicht voor nodig. De enige indicatie is de jaarlijkse enquête van de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers, die deel uitmaakt van de Confederatie Bouw. Zij stellen jaar na jaar vast dat het aantal privézwembaden stijgt, en steeds explosiever bovendien. Tussen 2015 en 2017 kwam er 5 procent bij, in 2018 steeg het aantal zwembaden met 11 procent, maar in 2019 schoot dat aantal met 27 procent de hoogte in.

“Die opmerkelijke evolutie zagen we in 2020 verder evolueren: in de eerste 3,5 maanden noteerden de zwembadbouwers al een toename van 21 procent in hun orderboekjes, maar toen moest de grote piek nog komen”, aldus Patrice Dresse, algemeen directeur van de Groepering van Algemene Aannemers van Zwembadbouwers.



60 procent meer aanvragen

Bij LPW Pools in Aarschot, waar ze al sinds 1962 kant-en-klare zwemkuipen produceren en plaatsen, hebben ze tussen 1 januari en vandaag - hou u vast - 59 procent meer zwembaden geplaatst. “Zo’n explosie hebben we nooit meegemaakt. Nagenoeg al onze installateurs hebben zelfs in het bouwverlof doorgewerkt om alle bestelde zwembaden geplaatst te krijgen”, zegt Jennifer Van Poucke-V., marketing manager van LPW Pools. Het voordeel van hun manier van werken is dat mensen al een maand na hun bestelling in de tijd kunnen plonsen.

Op het piekmoment in mei hadden we 4 tot 5 aanvragen per dàg. In ‘normale’ tijden hadden we er zoveel per week.

“De laatste mooie Belgische zomers doen onze klanten beseffen dat het wel loont om een eigen zwembad te hebben. Spaarcenten brengen niets op en de leningen staan laag; dit alles gecombineerd met coronatijden doet het aantal geplaatste zwembaden stijgen. We hadden na de eerste piek zo’n twee weken na het begin van de coronacrisis verwacht dat de vraag wel zou afnemen, maar dat is dus niet zo. Het is nog te vroeg om te concluderen dat de tweede golf van Covid-19 ook zijn afdruk nalaat, wel merken we dat we nu al 60 procent meer aanvragen hebben in vergelijking met juli vorig jaar.”

Orderboekje vol tot volgend jaar

Hetzelfde verhaal bij bvba Cools in Essen. De bouwfirma is een pionier in de aanleg van zwemvijvers: ze begonnen er dertig jaar geleden al mee. Ook zij kunnen de vraag nauwelijks bijhouden. “Eén ding is zeker: zonder corona hadden we dit nooit meegemaakt”, zegt zaakvoerster Griet Cools.

“Op het piekmoment in mei hadden we 4 tot 5 aanvragen per dàg. In ‘normale’ tijden hadden we er zoveel per week. Nu is het wat verminderd, maar toch blijft de vraag dubbel zo groot als vòòr corona. Het is zelfs zo dat ons orderboekje nu al vol staat tot volgend jaar: als de bestellingen toenemen, wordt de wachttijd ook langer, natuurlijk.”

Laatste duwtje

De prijs van een zwembad of een zwemvijver is nog altijd vele malen duurder dan een gezinsvakantie aan een strand in Spanje of Frankrijk. Maar de prijs - gemiddeld tussen de 30.000 en de 50.000 euro - schrikt steeds minder mensen af.

“In veel gezinnen was men duidelijk al aan het overwegen om een zwemvijver aan te leggen, na de vorige zomers met dagen van zeer mooi weer van mei tot een eind in september”, zegt Cools. De coronacrisis en de lockdown hebben dan het laatste duwtje gegeven: de klanten denken dat wat dit jaar gebeurt misschien wel eens zou kunnen terugkeren. En met een zwembad of een zwemvijver in de tuin zijn ze tenminste zeker dat ze thuis ook een leuke vakantie kunnen beleven.”

