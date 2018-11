Na bus- en tramtickets kan je voortaan ook treinkaartjes kopen via KBC-bankapp SPS

26 november 2018

14u45

Bron: Belga 0 Consument Bank-verzekeraar KBC start morgen met de verkoop van treintickets via de eigen app. Ook de dienstregeling van de NMBS zal dan via de bankapp te raadplegen zijn. Naar volgend jaar toe wil het bedrijf nog bijkomende mobiliteitsopties toevoegen, bijvoorbeeld betalen voor het gebruik van een huurfiets.

KBC breidt de KBC Mobile-app uit met nieuwe mobiliteitsopties, die breder gaan dan de bank of verzekeraar. Sinds eind september kan de gebruiker al tickets van De Lijn kopen. Sindsdien versleet KBC zo al 50.000 ticketjes voor tram of bus. En sinds juni gebruikten KBC-klanten al meer dan 70.000 keer de 4411-parkeerdienst via de app. Daar komt nu dus zoals aangekondigd de NMBS bij, waarvoor de bank samenwerkt met het mobiliteitsplatform Olympus Mobility.

Volgend jaar moet de KBC Mobile-app nog uitgebreid worden. "In 2019 gaan we nog een stapje verder", zegt Karin Van Hoecke, directeur digitale transformatie. "Er zijn nog mogelijkheden via Olympus voor klanten om aan de slag te gaan. Denk aan huurfietsen, parkeerplaatsen, autodelen of andere diensten die relevant zijn in het mobiliteitsaanbod. Naar volgend jaar toe gaan we ook stap voor stap die mogelijkheden aanbieden." KBC wil een ‘multimobiliteitsoplossing’ aanbieden, waarbij de reiziger meerdere vervoersmodi combineert, heet dat. In eerste instantie zal de app fietsdeelsystemen integreren. Met andere vervoersmaatschappijen, bijvoorbeeld de MIVB, wordt nog onderhandeld.

Voorts start KBC ook met de private leasing van auto's.