Na beste café nu ook beste bierbestemming ter wereld in Lennik

Lennik

28 januari 2018

18u36

Café 'In de Verzekering tegen de Grote Dorst' uit Eizeringen (Lennik) in Vlaams-Brabant is door de internationale bierwebsite RateBeer verkozen tot beste bierbestemming ter wereld. 'In de Verzekering tegen de Grote Dorst' was eerder al verkozen tot beste café ter wereld, maar is naast beste café nu ook uitgeroepen tot beste bierbestemming wereldwijd.

Het café van Kurt Panneels is enkel open op zondagen van 10 tot 20 uur, en na begrafenissen. Met een selectie van meer dan 250 bieren is het vooral gespecialiseerd in bieren van het Pajottenland, en dan vooral geuze, lambiek en oude kriek. Het bestaat al sinds 1842 en werd al drie maal eerder door RateBeer verkozen tot beste café ter wereld.

En toevallig of niet: de Catalaanse minister-president Puigdemont ging vanmorgen na zijn speech op de nieuwjaarsreceptie van NV-A Lennik iets drinken in 'In de Verzekering tegen de Grote Dorst'. Gek genoeg dronk hij in het beste biercafé ter wereld... een koffie.

11 Belgische bestemmingen in de lijst

Er vielen nog Belgische bestemmingen in de prijzen. Zo is het Antwerpse Café 'Kulminator' uitgeroepen tot de op vijf na beste bierbestemming ter wereld. 'De Heeren van Liedekercke' uit Denderleeuw staat op plaats dertien, het 'Oude Schooltje' van de Struise Brouwers in Oostvleteren staat op plaats 14. Scoren ook hoog: brouwerij Cantillon (20), Moeder Lambic Fontainas (22) en Moeder Lambic Sint-Gillis (28), allemaal uit Brussel. In totaal staan er elf Belgische bestemmingen in de lijst van beste bierbestemmingen ter wereld.