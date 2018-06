N-VA wil definitief af van loonbrief op papier TT

08 juni 2018

18u02

Bron: Belga 0 Consument N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt wil af van loonbrieven, ziektemeldingen en vakantie-aanvragen op papier. Zijn partij dient een voorstel in om van elektronische verzending de norm te maken. Wie zijn of haar documenten liever op papier krijgt, moet dat dan expliciet duidelijk maken aan de werkgever.

Allerhande documenten die met het werk te maken hebben mogelijk eigenlijk al meer dan tien jaar elektronisch verzonden worden. Maar toch gebeurt het vaak nog op papier.

"Totaal niet meer van deze tijd", vindt N-VA-Kamerlid Wim Van der Donckt. Hij dient een wetsvoorstel in om het basisprincipe om te draaien. "De wet laat enkel na akkoord tussen werknemer en werkgever toe om elektronisch te versturen. We willen van de elektronische verzending de norm maken", zegt hij. "Men heeft de documenten steeds bij de hand, ze kunnen niet verloren raken, er is een aanzienlijke besparing op het gebied van verzendingskosten en er is een aanzienlijke ecologische besparing, want er zijn niet langer grote hoeveelheden papier nodig."

N-VA wil werknemers niet verplichten om alles via mail te ontvangen. Maar wie graag nog een loonbrief per post krijgt, moet daar bij de werkgever expliciet om vragen.

Het online administratieplatform Doccle juicht het voorstel toe. Doccle telt onder zijn gebruikers heel wat grote werkgevers en sociale secretariaten, samen goed voor 75 procent van de Belgische werknemers. "Met één druk op de knop kan de overheid de Belgen doen afkicken van hun papierverslaving. Elektronische loonbrieven via Doccle zijn vandaag al technisch mogelijk voor 75 procent van de werknemers, zonder enige extra investering. Daarnaast kan de overheid de gedragsverandering nog verder versnellen met de eBox, de elektronische brievenbus voor iedere Belg", zegt CEO van Doccle Bram Lerouge.