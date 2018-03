N-VA stelt veto tegen invoering statiegeld op pmd. Schauvliege: "Niet volgens afspraken" rvl

20 maart 2018

10u05

Bron: Belga 7 Consument Regeringspartij N-VA verzet zich tegen de invoering van statiegeld op blikjes en petflessen. Volgens hen dreigt het statiegeld de consumptieprijs te verhogen en ook de mensen te treffen die al netjes sorteren. De N-VA gelooft meer in een "slimmer en ambitieuzer" zwerfvuilbeleid. Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) laat weten dat de beslissing van N-VA niet strookt met de regeringsafspraken.

Er gaan steeds meer stemmen op om statiegeld in te voeren op blikjes en petflessen. Er hebben zich intussen ook al tientallen Vlaamse steden en gemeenten aangesloten bij Statiegeldalliantie, de organisatie die de Vlaamse regering wil aanzetten tot de invoering van statiegeld op plastic drankflessen en blikjes.

Met dat veto tegen het statiegeld houdt N-VA zich volgens minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) niet aan de afspraken die binnen de regering-Bourgeois over het dossier gemaakt zijn. Zo was er volgens haar afgesproken een evaluatie van de gemaakte afspraken met de verpakkingsindustrie af te wachten. "N-VA schiet het statiegeld af, nog voor de evaluatie gemaakt is", aldus Schauvliege.

'Het statiegeldsysteem laat iedereen meebetalen, en treft dus ook wie vandaag al netjes sorteert' Matthias Diependaele (N-VA)

Maar coalitiepartner N-VA gelooft niet in het statiegeldsysteem. Volgens N-VA-fractieleider Matthias Diependaele en parlementslid Wilfried Vandaele dreigt het de prijzen voor de consument te verhogen, de buurtwinkel te benadelen en de mensen die al goed sorteren te treffen. "Het statiegeldsysteem laat iedereen meebetalen, en treft dus ook wie vandaag al netjes sorteert", klinkt het. "Statiegeld voor blik en petflessen volstaat niet. We willen het goed ingeburgerd inzamelsysteem van de pmdzak niet op de helling zetten, maar kiezen voor een ambitieuze uitbreiding ervan", aldus Diependaele en Vandaele.

De N-VA'ers willen bijvoorbeeld de producenten "maximaal responsabiliseren". De partij wil de inzameldoelstelling optrekken "naar het niveau van de beste statiegeldsystemen". Daarnaast moeten voor N-VA ook alle huishoudelijke verpakkingen in de blauwe zak terecht kunnen. "Dus ook chipszakjes, champignonbakjes, botervlootjes…", zegt Vandaele. N-VA pleit ook voor een resultaatsverbintenis waarbij Fost Plus moet betalen voor de opruiming van zwerfvuil en een verdere sensibilisering en bestraffen van consumenten.

Onbegrijpelijk voor sp.a

Oppositiepartij sp.a is niet te spreken over de houding van N-VA. "Onbegrijpelijk", zegt parlementslid Steve Vandenberghe. "Als we de strijd tegen zwerfvuil willen aangaan, is én sensibilisering én de invoering van statiegeld nodig." Volgens Vandenberghe is er een groot draagvlak om statiegeld in te voeren. Volgens hem is de sp.a bereid om in het parlement een wisselmeerderheid te leveren om het systeem in te voeren.

'Als we de strijd tegen zwerfvuil willen aangaan, is én sensibilisering én de invoering van statiegeld nodig' Steve Vandenberghe, parlementslid voor s.pa

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) erkent intussen dat er binnen zijn regering is afgesproken een evaluatie af te wachten alvorens te beslissen over het statiegeld op blikjes en plastic flessen. Maar tegelijk is elke partij volgens Bourgeois "vrij om in het parlement een eigen visie te geven op wat in de toekomst dient te gebeuren". Dat zegt het kabinet-Bourgeois in een reactie aan Belga.

