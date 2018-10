Mythe ontkracht: je mag nooit méér dan 30 procent van je inkomen spenderen aan een woonlening Sven Vonck

18 oktober 2018

08u00

Bron: spaargids.be 0 Consument Iedereen die al een woonlening aanging of overwoog, zal dit bevestigen: een van de eerste vuistregels die je te horen krijgt is dat je niet meer dan een derde van je inkomen aan de afbetaling van de hypothecaire lening mag besteden. Maar klopt dat eigenlijk wel in de praktijk? We vroegen het aan Ivo Van Bulck, topman van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

"We weten dat die één derde een relatief veilige marge is," zegt Van Bulck. "Maar het is en blijft enkel een vuistregel: dus geen wettelijke richtlijn of een absolute maximumgrens waar banken en consumenten zich moeten aan houden. Welk deel van het inkomen doenbaar is voor een gezin om maandelijks af te betalen, hangt met andere woorden volledig af van de terugbetalingscapaciteit. Die verschilt van geval tot geval. Voor sommige gezinnen zou het niet verstandig zijn om de grens van 30 procent te overschrijden, terwijl het voor andere geen probleem is om de helft van het inkomen te besteden aan de afbetaling van de lening."

Vaste kosten

Wie een hoger inkomen heeft, krijgt van de banken sneller een lening met een zogenaamde debt to income-ratio (dus met een hogere verhouding tussen de schuldaflossing en het inkomen). Van Bulck: "Elektriciteit, water en telecom zijn vaste kosten. Die wegen relatief gezien zwaarder door bij een laag inkomen dan bij een hoog inkomen."

Anders gezegd: bij een gezinsinkomen van 2.500 euro nemen de vaste kosten procentueel een veel grotere hap uit het budget dan bij een gezinsinkomen van 5.000 euro. In dat laatste geval kan er dan al eens 2.500 euro naar de lening gaan, tenzij het hogere inkomen gepaard gaat met een luxueuzere levenswandel, die op haar beurt weer extra kosten met zich meebrengt.

Als je een lening overweegt, is het vooral van belang dat je weet wat je maandelijks kan terugbetalen. Stel: we gaan uit van een lening met een vaste rentevoet (2 procent) op een looptijd van 20 jaar. Met een maandelijkse afbetaling van 1.010 euro kan je 200.000 euro lenen. Betaal je maandelijks 1.515 euro, dan loopt het ontleningsbedrag op tot 300.000 euro. En wie maandelijks 2.020 euro kan missen, kan daarmee 400.000 ontlenen.

Pas wel op, want 400.000 euro lenen staat niet gelijk aan een woning van 400.000 euro kopen. Bij de aankoop van een woning komen namelijk altijd nog extra kosten (o.a. registratiebelasting en notariskosten). Voor een aankoop van 400.000 euro lopen die op tot ongeveer 32.446 euro.

99 procent

Handig om te weten: de banken zien je gezinsinkomen niet louter als je maandelijkse nettoloon. Ze houden bijvoorbeeld ook rekening met je vakantiegeld, je eindejaarspremies. Ook andere soorten van inkomen, zoals dividenduitkeringen of huurinkomsten, horen bij het gezinsinkomen. "Alleen de kinderbijslag wordt niet meegerekend, want dat zijn beschermde bedragen die bestemd zijn voor de kinderen", legt Ivo Van Bulck uit. Volgens hem gaan de banken op dit moment heel consciëntieus om met het toekennen van woonleningen. Hij verwijst daarvoor naar cijfers van de Nationale Bank. Daaruit blijkt dat 99 procent van de hypothecaire contracten geen betaalachterstand hebben van drie maanden of meer.

