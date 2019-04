Mythe doorprikt: is groene stroom duurder? Kurt Deman

03 april 2019

08u30

Bron: mijnenergie.be

Nu iedereen het over het milieu heeft, zetten ook heel wat bedrijven hun 'duurzaam' aanbod extra in de kijker. Dat geldt zeker voor de energiesector. Een hardnekkige mythe is wel dat u voor 'groene' stroom meer betaalt dan voor 'grijze'. Dat was in het verleden misschien zo, maar blijkt nu echt niet meer het geval.

Groene stroom is elektriciteit afkomstig van duurzame en onuitputtelijke energiebronnen, zoals wind, zon, waterkracht en biomassa. Grijze stroom maakt gebruik van fossiele brandstoffen als kolen en gas. Bij de verbranding komt schadelijk CO2-gas vrij. Kernenergie valt ook onder de noemer grijze energie, door het schadelijke afval dat met de productie ervan gepaard gaat.

Hoe herkennen?

Als u kiest voor groene energie, ontvangt u thuis plots geen andere elektriciteit. Alle producenten zetten hun stroom namelijk wel op hetzelfde net. Daarom gaat u best na welke stroom uw huidige leverancier vandaag aan het net levert. Dat kan op de site van Energieregulator VREG. Interessant om te weten is dat niet alle elektriciteitsleveranciers zelf (voldoende) groene stroom produceren. Ze kopen die dan (deels) in het buitenland aan, onder de vorm van ‘garanties van oorsprong’. Wie stroom uit eigen streek belangrijk vindt, gaat dus best ook de herkomst van zijn energie na.

Groener = duurder?

Het opwekken van groene stroom is meestal inderdaad wat duurder dan het genereren van grijze stroom. Maar u voelt dat als klant niet echt in uw portemonnee, omdat de subsidiëring van groene stroomproducten en de ‘garanties van oorsprong’ het nodige tegengewicht bieden.

We testten dat ook eens in de praktijk via een online vergelijkingstool. Onze simulatie ging uit van een gezin uit Antwerpen (postcode 2000) met een enkelvoudig tarief en een gemiddeld verbruik (3.500 kWh). Enkel formules met een vaste prijs kwamen in aanmerking. We hielden geen rekening met lopende promoties.

De consument betaalde op 19 maart 2019 het goedkoopste jaartarief bij Engie Electrabel. De formule Easy3 met slechts acht procent groene stroom kwam als goedkoopste uit de bus met 947,78 euro per jaar. Honderd procent groene stroom via leverancier Octa+ bleek met 948,13 euro amper 35 eurocent duurder.

Opvallend is dat ook de nummers drie tot zes in het rijtje honderd procent groene energie verdelen. Gaan we uit van een tweevoudig tarief (1.600 kWh overdag en 1.900 kWh tijdens de daluren), dan zijn de zes goedkoopste tariefvoorstellen groen. In andere provincies biedt onze test nagenoeg dezelfde uitkomst.

Conclusie: Aan de kant van de consument is groene stroom vandaag zeker niet duurder dan grijze stroom. De verschillen tussen grijs en groen zijn immers te verwaarlozen.

