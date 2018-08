Muyters herbekijkt geldigheidsduur: dit jaar al 265.000 dienstencheques 'vervallen' Ann De Boeck

09 augustus 2018

00u00 0 Consument Vlamingen hebben dit jaar al 265.000 dienstencheques laten vervallen. Minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) onderzoekt of de geldigheidsduur kan worden aangepast. "Maar helemaal afschaffen is geen goed idee", zegt Open Vld.

Elke maand kopen 270.000 à 280.000 Vlamingen dienstencheques. Ze kloppen daarvoor aan bij Sodexo, de dienstencheque-uitgever die een contract heeft afgesloten met de Vlaamse regering en betalen per cheque 9 euro. Daarmee kunnen ze één uur lang een huishoudhulp betalen via een van de 1.594 erkende ondernemingen in België. Dit jaar werden er in Vlaanderen al 44,6 miljoen exemplaren gebruikt.

Alleen: heel wat dienstencheques gaan verloren. Tijdens de eerste helft van dit jaar waren dat er in totaal 265.750. De cheques werden betaald, maar niet binnen de geldigheidsperiode van acht maanden uitgegeven.

Normaal hoeven dienstencheques nochtans niet te vervallen. Als ze bijna hun geldigheidsdatum bereiken, kan de gebruiker ze nog snel omruilen via Sodexo. Per cheque krijgt de gebruiker dan 8,5 euro terug. Tijdens de eerste helft van dit jaar werden zo 250.927 dienstencheques gerecupereerd.