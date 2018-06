Morgen laatste dag om je papieren belastingaangifte in te dienen Redactie

28 juni 2018

08u05 0 Consument Belastingaangifte nog niet ingediend? Morgen is de uiterste termijn om dat te doen. Als u nog papieren belastingaangifte invult tenminste. Wie zijn belastingen invult via tax-on-web, heeft nog tijd tot 12 juli.

De FOD Financiën organiseerde in mei en juni niet minder dan 3.954 invulsessies op 564 verschillende plaatsen. Er vonden sessies plaats in gemeenten, cockpits, winkelcentra en in kantoren van Financiën. De laatste sessies vinden morgen plaats.

Minder codes

Dit jaar zijn er minder codes dan vorig jaar, wat moet zorgen voor een vereenvoudiging van de aangifte. Van 885 codes voor Vlaanderen vorig jaar, gaan we dit jaar naar 823 codes. Het aantal codes op federaal vlak is verminderd met 36 stuks.

De belastingplichtige zal enkel nog de codes zien die van toepassing zijn op zijn of haar gewest. Vlamingen zullen voortaan dus enkel de Vlaamse en de federale codes te zien krijgen. Die van Wallonië en Brussel zijn weggevallen.

Nieuwe codes

In totaal zijn er zo’n 22 nieuwe codes. Hieronder vind je een overzicht:

Vlaams gewest:

-3330-4330: geïntegreerde woonbonus: aantal kinderen ten laste op 1 januari van het jaar na het jaar van afsluiten van de lening

Waals gewest:

-3324, 4324-3325-4325-3322-4322-3323-4323: ‘chèque-habitat’: onderscheid tussen leningen gesloten in 2016 en 2017

-3384-4384: ‘coup de pouce’-leningen: uitstaand saldo op 1.1.2017

Federaal:

-1101: voordeel voor de alleenstaande ouder met kinderlast

-1199: beperking van bepaalde belastingvoordelen volgens het aantal maanden dat een persoon tijdens het kalenderjaar aan de personenbelasting onderworpen is.

-1339-2339: opsplitsing van de achterstallen in twee periodes voor de aanvullende vergoedingen voor werkloosheidsuitkeringen

-1340-2340: opsplitsing achterstallen in twee periodes voor de bedrijfstoeslag

-1460-2460-1461-2461: winsten of baten uit dienst verleend in het kader van de deeleconomie

Deadline

De aangifte kan vanaf vandaag ingevuld worden via Tax-on-web. De uiterste datum voor het indienen van je belastingaangifte op papier is 29 juni, voor een aangifte via Tax-on-web is dat 12 juli. Wie zijn aangifte laat invullen door een boekhouder heeft tijd tot 25 oktober.

Wie hulp nodig heeft bij het invullen kan van 2 mei tot 29 juni terecht op een van de invulsessies van de FOD Financiën. Die worden georganiseerd in kantoren van de dienst, in de gemeenten en in commerciële centra. De FOD wijst erop dat de wachttijden voor die invulsessies het kortst zijn in mei en het langst naar eind juni toe. Na 29 juni zal er geen hulp meer geboden worden door ambtenaren bij het invullen van de aangifte.