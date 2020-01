Mora brengt vegetarische frikandel op de markt HLA

16 januari 2020

21u31

Bron: AD.nl 0 Consument Snackfabrikant Mora heeft op de Horecava beurs in Amsterdam een nieuwe snack gepresenteerd: de vegetarische frikandel. De vleesloze variant van de populaire frituursnack werd ontwikkeld in samenwerking met De Vegetarische Slager en ligt binnen drie weken in de Nederlandse frituur.

De vegetarische frikandel komt na eerdere successen zoals de vegetarische bitterbal en de volledig plantaardige kipkorn. De snackfabrikant verkocht op een jaar tijd al meer dan een miljoen vegetarische producten, en blijft het aanbod dan ook uitbreiden.

Het ontwikkelen van de vleesloze frikandel kostte echter tijd, liet Jaap Korteweg, oprichter van De Vegetarische Slager, anderhalf jaar geleden al weten aan de Nederlandse krant BN DeStem: “Lastig, lastig. We zijn ermee bezig. Hij moet meteen goed zijn, meteen de beste zijn qua smaak en structuur. Het lijkt simpel, maar in die zin is frikandel niet het makkelijkst om vega te maken”.

Die opdracht lijkt alvast gelukt. Op de Horecava beurs in Amsterdam werd de vega-frikandel enthousiast ontvangen. In de vleesloze variant zit soja en de kenmerkende kruiden die ook een gewone frikandel op smaak brengen. In de supermarkt komt een variant die ook je ook in de oven en airfryer kunt bereiden.

Wanneer Belgische snackliefhebbers de vegetarische lekkernij kunnen proeven is nog niet bekend.