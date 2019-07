Mooi weer geeft zomersolden degelijke start SVM

01 juli 2019

19u10

Bron: Belga 0 Consument De zomersolden hebben een degelijke start gekend. "Er was heel wat volk op de been en er werden veel hoogzomeritems gekocht. We kunnen spreken van een geslaagde eerste dag", evalueren de zelfstandigenorganisaties Mode Unie en Unizo.

Zoals verwacht lag de omzet wel lager dan op de eerste soldendag vorig jaar. Maar die viel toen op een zaterdag, vult het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) aan.

Het NSZ spreekt van een omzetverschil van 4 procent met de eerste soldendag vorige zomer. "We kenden dit jaar een trage start, maar het is natuurlijk moeilijk om een maandag te vergelijken met een zaterdag", aldus NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws. "Het belangrijkste is dat deze omzetdaling niet zorgt voor paniek bij de handelaars. Zij kijken vooral uit naar het eerste soldenweekend, elk jaar een van de hoogtepunten van de zomersolden."

De zomerkoopjes moeten een zwak voorjaar voor de modewinkeliers goedmaken, klonk het vooraf. Er zouden meteen kortingen aangeboden worden van 30 tot 50 procent.