Mogelijk schadelijke stoffen in reisbeker van Ikea: meubelgigant roept plastic kop terug

15 januari 2020

08u30

Bron: Belga 0 Consument Ikea vraagt zijn klanten om de Troligtvis-reisbeker niet langer te gebruiken. Recente testresultaten wijzen op chemische stoffen in het product die de drempelwaarden mogelijk overschrijden.

De reisbeker zou een "mogelijk overmatige aanwezigheid van dibutylftalaat" bevatten. Deze chemische stof is schadelijk voor de voortplanting. Zolang het onderzoek loopt, verkoopt Ikea de beker niet. Uit het onderzoek blijkt "dat het hier vooral zou kunnen gaan om reisbekers met 'Made in India' erop".

De reisbeker wordt verkocht sinds oktober 2019. Klanten kunnen de bewuste beker terugbrengen naar een Ikea-vestiging in hun buurt, waar de beker terugbetaald zal worden. Een aankoopbewijs is niet nodig om het geld terug te vorderen. Meer informatie is te vinden op www.ikea.be of op het gratis nummer 0800 15 003.