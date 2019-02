Mogelijk meer dan 100 Jumbo-supermarkten in Vlaanderen TT ADN

27 februari 2019

12u12

De Nederlandse supermarktketen Jumbo ziet op termijn een potentieel voor meer dan 100 winkels in Vlaanderen. Het bedrijf bevestigt berichtgeving daarover in vakblad Gondola. De eerste supermarkt gaat in november open in het Limburgse Pelt.

Jumbo maakte eerder al bekend dat het dit jaar drie winkels verwacht te openen in Vlaanderen. In 2020 zou er een vijftiental bijkomen, zegt Peter Isaac, managing director van Jumbo België, in een gesprek met Gondola. “Als we naar België en Vlaanderen komen, dan menen we het”, zegt hij. “We hebben er vertrouwen in dat we een mooie plaats kunnen veroveren op de Belgische markt.”

Drie formules

De uitspraken worden door Jumbo in Nederland bevestigd. “Onze introductie op de Belgische markt zal stap voor stap zijn”, voegt een woordvoerster toe. “Maar op termijn ziet Jumbo inderdaad potentie om ruim honderd winkels in heel België te openen. Het is echter nog te vroeg daar een concrete tijdsplanning aan te koppelen.”



Jumbo zou ook met zijn drie formules naar ons land willen komen: Jumbo supermarkt, Foodmarkt en Jumbo City. En het ziet op lange termijn ook mogelijkheden in Brussel en Wallonië, maar die plannen zijn nog verre van concreet.

Jumbo is na Albert Heijn de grootste supermarktketen van Nederland. De groep werkt al een tijd aan een intrede op de Belgische markt. Het heeft daarvoor een aparte organisatie opgezet onder de naam Jumbo België én met Isaac een grote naam aangetrokken om de uitbreiding in goede banen te leiden: Isaac is een ex-topman van Lidl België.