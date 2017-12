Moet u belasting betalen op uw nieuwjaarscentjes? Sven Vonck

08u00

Bron: Spaargids.be 0 Shutterstock Centjes die u krijgt van de kerstman of met Nieuwjaar zijn belastingvrij. Consument Het is weer de tijd van het jaar om envelopjes te krijgen met daarin een centje voor Nieuwjaar. Maar moet u daarop belastingen betalen?

Een occasioneel cadeau

Rond Nieuwjaar vullen veel mensen enveloppes met spaargeld. Het is een gebaar dat veel kinderen, (achter)kleinkinderen of andere dichte familie met veel liefde ontvangen. Vaak gaat het om kleine gestes, al gaat het soms ook om substantiële bedragen. Daarmee rijst meteen de vraag of we dat geld moeten aangeven in onze belastingaangifte. En ook: beschouwt de belastingdienst dat als een schenking? Want dat zou kunnen betekenen dat er ook schenk- of erfbelasting verschuldigd is.

Lees ook: Wat verandert er voor uw spaargeld in 2018?

Centjes voor Kerstmis, Nieuwjaar of verjaardagen zijn allemaal occasionele cadeautjes. “De fiscus beschouwt het als gelegenheidsgeschenken en niet als regelmatige, weerkerende en dus ook belastbare inkomsten. Daardoor moet u ze niet aangeven in uw belastingaangifte”, zegt Alain Van Geel, partner bij Tiberghien Advocaten. Nergens in de wet wordt er overigens een expliciete limiet vermeld voor de omvang van occasionele geschenken. In andere landen is die er vaak wel. Zo heeft Frankrijk een belastingvrij deel van enkele duizenden euro’s voor centen die naar de kleinkinderen vloeien.

De regel van 1%

De belastingdienst beschouwt een occasioneel envelopje met geld ook niet als een schenking. Dat is belangrijk. Mocht een ouder geld schenken (zonder dat de kinderen schenkbelasting betalen) en binnen de drie jaar overlijden, dan moeten de kinderen uiteindelijk toch nog erfbelasting betalen. Die valkuil is er niet bij een gelegenheidsgeschenk. Bovendien kan een ouder bij een feestelijke gelegenheid het ene kind wat meer geld toestoppen dan het anderen, zonder dat het benadeelde kind bij de latere verdeling van de erfenis nog zijn deel zou kunnen opeisen.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat ouders en grootouders schenkingen vermommen als gelegenheidsgeschenken en zo substantiële bedragen doorsluizen naar de kinderen of kleinkinderen. Ook hierover bestaan er geen wetteksten, al gaan fiscaal experts er in de praktijk vanuit dat het geen probleem is om 1% van het totale vermogen te gebruiken voor een occasioneel cadeautje. De belastingdienst zal er niet van opkijken als Albert Frère, met een vermogen van ruim 6 miljard euro zowat de rijkste Belg, aan zijn kinderen een zakcentje geeft van 10.000 euro. Dat ligt natuurlijk anders als er ‘slechts’ 50.000 euro op de spaarrekening staat.

Lees ook: Zo spaart u met een verzekering voor uw kind

Het spaarplan

Veel ouders en grootouders doen meer dan enkel een envelopje geven tijdens de feestdagen of bij een verjaardag. Vaak schrijven ze ook op regelmatige tijdstippen geld over naar de spaarrekening of het spaarplan voor het kind of kleinkind. ‘Je voelt meteen dat zoiets niet hetzelfde is als geld geven in functie van occasionele gelegenheden. Door bijvoorbeeld elke maand 50 euro te storten op de spaarrekening leg je op structurele wijze een spaarpot aan. Dat is niet langer een gelegenheidsgeschenk, het is een schenking’, besluit Van Geel.

Tip: Welke spaarrekening biedt de hoogste rente voor uw (klein)kind?

Lees ook:

- Tak21-spaarverzekering: welke kosten heeft u?

- Wat kan u doen met uw eindejaarspremie?

- Vergeet uw eindejaarsgeschenk niet

Bron: Spaargids.be