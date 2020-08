ModeUnie: versoepeling individueel shoppen kon soldenperiode niet redden AW

28 augustus 2020

14u53

Bron: Belga 0 Consument De verkoop tijdens de soldenperiode is duidelijk de hoogte ingegaan nadat de coronamaatregelen rond shoppen versoepeld werden. De betere verkoop kon de totale soldenverkoop echter niet redden, zegt ModeUnie, de organisatie van zelfstandige modehandelaars bij ondernemersorganisatie Unizo.

De eerste drie weken van de soldenperiode mochten koopjesjagers enkel alleen binnengaan in de winkel. Sinds maandag werd die regel afgeschaft en mag winkelen opnieuw met twee, en zonder tijdslimiet. Die versoepeling had meteen een positieve impact op de verkoop, liet ModeUnie dinsdag ook al weten. Toch is het effect niet groot genoeg om de verliezen van de eerste drie weken goed te maken.



Uit een peiling van Mode Unie en Unizo bij 250 modehandelaars blijkt dat 70 procent aangeeft minder te hebben verkocht in vergelijking met de zomersolden vorig jaar. Zo’n 19 procent van de bevraagden geeft aan evenveel verkocht te hebben en 11 procent geeft aan beter verkocht te hebben. Gemiddeld sluiten modehandelaars deze soldenperiode af met een omzetcijfer dat 21 procent lager lag dan vorig jaar.

Hittegolf

Van de bevraagde ondernemers geeft 64 procent aan dat de verstrengde maatregelen de hoofdoorzaak zijn van de terughoudendheid van de consument om te komen shoppen. Van de ondervraagden ontving 35 procent minder klanten door de hittegolf in combinatie met de verstrengde maatregelen. Als laatste merken modehandelaars dat consumenten minder aan kledij besteden door het wegvallen van feestgelegenheden en het verhoogde thuiswerk. Hierdoor bleven vooral de meer geklede stukken in de winkelrekken hangen.

Van bij de start van de solden werden grotere kortingen gegeven dan de voorbije jaren, wat eveneens druk zette op de impact. Er werd naar het einde van de solden toe meer verkocht vanwege de versoepelde maatregel, maar door het hogere kortingpercentage bleef de omzet lager.

Toch zijn de resultaten beter dan verwacht: voor de solden verwachtten de handelaars een negatief resultaat van 36 procent. "Consumenten toonden sinds de heropening op 11 mei aan dat ze het bezoek aan hun zelfstandige modewinkelier sterk gemist hadden. Consumenten zagen dat shoppen veilig kon en lokaal shoppen zit meer dan ooit in de lift", zegt directeur van ModeUnie Isolde Delanghe.