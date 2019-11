Mobiel bankieren: welke banken scoren het best? Kurt Deman

20 november 2019

08u00

Bron: spaargids.be 0 Sparen Digitaal is het nieuwe normaal, ook bij uw bank. Rekeningen checken, betalingen doen: het gebeurt nu allemaal online en ook onderweg. Toch zijn we nog niet onverdeeld tevreden over de digitale dienstverlening van onze banken. Spaargids.be wil graag weten wie een Bank Award voor ‘beste bank van de toekomst’ verdient. Digitaal is het nieuwe normaal, ook bij uw bank. Rekeningen checken, betalingen doen: het gebeurt nu allemaal online en ook onderweg. Toch zijn we nog niet onverdeeld tevreden over de digitale dienstverlening van onze banken. Spaargids.be wil graag weten wie een Bank Award voor ‘beste bank van de toekomst’ verdient. Aan u om uw mening te geven . Als u deelneemt aan de korte enquête, maakt u bovendien kans op een iPhone 11.

Internet- en mobiel bankieren in de lift

Volgens Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, waren er eind vorig jaar bijna dertien miljoen abonnementen voor internetbankieren in omloop. Het mobiel bankieren telde zeven miljoen abonnees. Nu we steeds vaker digitaal bankieren, stappen we natuurlijk ook wel minder dan vroeger een bankkantoor binnen. Veel banken sluiten nu ook die fysieke kantoren: in de afgelopen tien jaar daalde het aantal bankkantoren in ons land van meer dan 8.000 naar 5.133 eind vorig jaar. Dat is dus een terugval van bijna 40%. Het einde is daarin ook nog niet in zicht, want diverse banken plannen nog meer kantoren te sluiten.

Iedereen mee?

Uit de vorige editie van de Bank Awards bleek dat het oudere deel van de bevolking het minst mobiel bankiert. 88,5% van de respondenten jonger dan 34 jaar gebruikten in 2018 een mobiele bankapp. In de leeftijdscategorie tussen 35 jaar en 54 jaar daalt dat cijfer tot 71%. 55-plussers klokken af op slechts 38,8%.

Febelfin stelde trouwens ook vast dat een deel van de bevolking helemaal géén gebruik maakt van de digitale diensten van zijn bank. Zij noemen gebrek aan digitale middelen of kennis als de belangrijkste reden, maar ook twijfels over veiligheid zijn een factor.

Geen onverdeeld succes

Nu we steeds meer mobiel bankieren, is het logisch dat ook onze verwachtingen op het vlak van dienstverlening nog stijgen. Daar zien we tegenstrijdige cijfers. In een studie van onderzoeksbureau iVOX toonde 76% zich tevreden over de gebruiksvriendelijkheid en mogelijkheden van zijn apps, terwijl de Digital Consumer Experience Index van onderzoeksbureau Gartner vorig jaar concludeerde dat maar 16% van de bevraagde consumenten hun digitale ervaring in de bankensector als erg hoog inschat.

D-Rating, het agentschap voor digitale ratings, analyseerde onlangs ook de prestaties van veertien banken op het vlak van digitalisering, de doeltreffendheid van de digitale communicatiekanalen en de prestaties van de klanttrajecten. Belfius, KBC en neobank N26 scoorden daar het best. Beobank, Crelan en Argenta situeerden zich achteraan hun lijst.

Vul de enquête in en win een iPhone 11

Tijd dus om zelf eens opnieuw op onderzoek uit te gaan. We willen dus graag van u weten wat u vindt van het digitale aanbod van uw bank. Is uw bank al helemaal mee met de laatste nieuwe evoluties? Of spot u meerdere punten die toch nog beter kunnen?

Vertel het ons door de enquête in te vullen. Op basis van de resultaten reikt Spaargids.be de Bank Award uit aan de ‘bank van de toekomst’. Wie deelneemt, maakt ook kans op een iPhone 11 (64GB) of een cadeaubon van Coolblue ter waarde van 100 euro.

Neem nu deel aan onze enquête!

